غرفة الشارقة تؤكد التزامها بتقديم الدعم للقطاع الخاص

المصدر: (الشارقة - البيان )

أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، التزام الغرفة بمتابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بمصالح القطاع الخاص في الإمارة، والتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي من خلال مجموعات العمل القطاعية من أجل اطلاعه على آخر التطورات وتقديم الدعم والاستشارة لضمان الحد من تداعيات جائحة «كوفيد 19» على النشاط الاقتصادي بهدف العمل على تحسين الأداء المستدام للشركات، والحفاظ على نمو الأعمال واستقرارها.

جاء ذلك خلال الاجتماع التفاعلي الذي عقد عبر الاتصال المرئي بين عبد الله سلطان العويس ورؤساء ونواب مجموعات العمل القطاعية التابعة للغرفة بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سعيد بوزنجال، مدير إدارة الإعلام في الغرفة، إلى جانب ممثلين عن قطاعات الصناعة والفنادق والشقق الفندقية ومراكز التسوق وتجارة السيارات المستعملة والمواد الغذائية والعقارات. واستمع رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى العديد من القضايا التي طرحها رؤساء المجموعات وممثليها كل باختصاصه، إلى جانب مناقشة أهم التحديات التي تواجه القطاع الخاص.

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