ستايبريدج سويتس تفتتح أول فنادقها في مطار آل مكتوم

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال (IHG)، الشركة الرائدة في قطاع الضيافة، عن افتتاح أول فروع فندق ستايبريدج سويتس في مطار آل مكتوم الواقع في دبي الجنوب، وذلك في 17 أكتوبر 2020، ويأتي هذا الافتتاح كجزءٍ من استراتيجية العلامة في تعزيز حضورها ضمن المنطقة وإدخال علامات جديدة إلى أسواق جديدة.

وتعدّ فنادق ستايبريدج سويتس العالمية إحدى أهم العلامات التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال منذ عام 1997 وتسعى للارتقاء بتجربة الإقامة الطويلة من خلال طابعها السّكني الفاخر والمصممّ لمنح المسافرين من رجال الأعمال والسّياح ملاذاً مريحاً طوال فترة إقامتهم على اختلاف مدتها.

ويحتضن الفندق 262 جناحاً واسعاً بتصميمٍ عصريّ ومثالي ليواكب تطلّعات الضيوف ممن ينشدون العمل أو الاسترخاء فترات طويلة ضمن بيئة دافئة ومريحة، ويحتلّ الفندق موقعاً متميزاً يبعد 20 دقيقة فقط عن موقع معرض إكسبو 2020 دبي.

ويوفّر الفندق لضيوفه سرعة الوصول إلى المطار ومناطق الأعمال المهمة فضلاً عن أفضل الوجهات السياحية بما في ذلك دبي باركس آند ريزورتس وذا أوتلت فيليدج مول. ويمنح الفندق ضيوفه فرصة الاختيار بين الأجنحة ذات الغرفة الواحدة أو الغرفتين وشقق الاستديو التي تمزج في تصميمها الداخلي بين اللمسات الفاخرة والأناقة العصرية لينعم الضيوف بتجربةٍ مفعمةٍ بالدفء والرّاحة. وتضمّ كل وحدة سكنية مطبخاً مجهزاً بالكامل بدءاً بالثلاجة وغسالة الأطباق والفرن وانتهاءً بمساحة عمل متميزة وغرفة جلوس مريحة.

وقال شادي كنعان، المدير العام لفندق ستايبريدج سويتس دبي مطار آل مكتوم: «يسعدنا افتتاح أول فندق تابع لعلامة ستايبريدج في دبي، والذي سيشكل خلال الأشهر القادمة محطّةً متميزةً للضيوف خلال معرض إكسبو 2020 ووجهةً مثاليةً على مدار العام، حيث سيحرص فريقنا على إعداد تجارب مريحة واستثنائية لجميع الضيوف على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم سواء كانوا من رجال الأعمال أو ممن ينشدون السياحة والاسترخاء. ونسعى بالتأكيد إلى تقديم تجارب متميزة لضيوفنا وتشجيعهم على استكشاف هذا الجزء المزدهر من المدينة».

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