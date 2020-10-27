فنادق الإمارات الأسرع إقليمياً

المصدر: (دبي - عمرو عادل)

توقعت مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال» الكندية، أن تشهد فنادق الإمارات تعافياً أسرع مقارنةَ بالأسواق الأخرى في المنطقة.

وأكدت أن السوق الإماراتية ستستفيد من الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو» الذي تقرر إطلاقه نهاية عام 2021. وأظهرت التوقعات ارتفاعاً كبيراً في معدلات الإشغال المتوقعة خلال العام المقبل مقابل معدلاتها الحالية، وذلك مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة.

وقالت: «أدى الطلب المحلي ومحدودية السفر الدولي إلى تحسين الأداء في الأسواق الأصغر في الإمارات، حيث شهدت رأس الخيمة والفجيرة والشارقة مستويات أعلى من انتعاش الطلب في الربع الثالث».

وإقليمياً توقعت المؤسسة أن تسود حالة من عدم اليقين في السوق فيما يتعلق بالأداء المتوقع لقطاع الفنادق، حيث تشير التوقعات إلى احتمال بدء مرحلة التعافي خلال الربع الجاري، واستمرارها خلال عام 2021. وأضافت إن السياحة والسفر هو الأكثر تضرراً من الجائحة، في ظل مواصلة الحكومات اتخاذ التدابير لمواجهتها، وعلى غرارها يتخذ ملاك الفنادق أيضاً التدابير اللازمة.

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