7.3 مليارات أرباح «أبوظبي الأول» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي- البيان

حقق بنك أبوظبي الأول، صافي أرباح في الربع الثالث من العام الجاري، بلغت 2.5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4 %، مقارنة مع الربع الثاني، في حين بلغ صافي الأرباح 7.3 مليارات درهم، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، بانخفاض نسبته 22 %، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2019، وذلك نتيجة الزيادة في مخصصات انخفاض القيمة، وانخفاض الإيرادات.

والذي تم تعويضه جزئياً، من خلال ضبط التكاليف.وبلغت الإيرادات في الربع الثالث 4.3 مليارات درهم، فيما بلغت 13.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، وانخفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 7 % خلال الأشهر التسعة الأولى، وبلغت نسبة القروض المتعثرة 3.9 %، لتحافظ على المستويات التي حققتها خلال الربع الماضي، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات 96 %.

وبلغ إجمالي الأصول 955 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10%، مقارنة مع الربع الماضي، وبلغت ودائع العملاء 602 مليار درهم، بارتفاع نسبته 16 %، مقارنة مع الربع الماضي، وبلغت القروض والسلفيات 389 مليار درهم، بارتفاع نسبته 1 %، مقارنة مع الربع الماضي، بلغ معدل حقوق الملكية–الشق الأول 14.0 %، وهو أعلى من المتطلبات التنظيمية.

ويواصل البنك عمله وفق خطة استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات، حيث يعمل حالياً ما يقارب 90 % من موظفي البنك في الإمارات، و65 % من طواقم عمله على الصعيد الدولي من المنازل، مع اعتماد نهج متعدد المراحل، للعودة إلى العمل من المكاتب.

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