10728 مستثمراً يدخلون سوق دبي العقاري في 9 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أظهرت النشرة العقارية التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي تحت اسم «علوم العقار»، دخول 10728 مستثمراً جديداً إلى السوق، يمثلون 70% من إجمالي عدد المستثمرين طوال الأشهر التسعة الأولى، منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي 2020.

وقالت «علوم العقار»: إن السوق العقاري في الإمارة حافظ على جاذبيته في أوساط المستثمرين المحليين والعالميين، بالرغم من آثار تفشي فيروس «كوفيد 19» المستجد.

وكمؤشر آخر على حيوية السوق وصل عدد عقود الإيجار التي تم توثيقها إلى 369,055 عقداً، ومع أن نسبة العقود المجددة بلغت 52% من العدد الإجمالي، كانت حصة العقود الجديدة 48% في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2020.

وتدفقت 50 مليار درهم في السوق العقاري كتصرفات ورهون عقارية نتج عنها 706 ملايين درهم كعمولات مستحقة للوسطاء العقاريين.

وأبرزت النشرة أفضل خمس مناطق من حيث جاذبية المستثمرين؛ ففي فئة الفلل كانت الصدارة للحبية الرابعة و«وادي الصفا 5» و «اليلايس 2» ومدينة المطار و«وادي الصفا 7»، في حين تفوقت منطقة برج خليفة وند حصّة والحبية الأولى والبرشاء جنوب الرابعة وحدائق الشيخ محمد بن راشد، على غيرها من المناطق في ما يتعلق بمبيعات الشقق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز