«الاتحاد العقارية» تسدد 70 مليون درهم

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «الاتحاد العقارية»، عن إتمام عملية سداد 70 مليون درهم، لصالح أكبر دائن لها، وذلك تطبيقاً لخطة إعادة هيكلة الديون الشاملة، والمعلن عنها في أغسطس الماضي، بهدف تحسين التدفقات النقدية للمجموعة، وتعزيز مكانتها وثقتها الائتمانية أمام القطاع المصرفي. وقال خليفة حسن الحمادي رئيس مجلس الإدارة:

تعد «الاتحاد العقارية»، مجموعة قوية، لديها قاعدة أصول كبيرة، ومشاريع استثنائية، فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع، إلا أننا نحرص على سداد التزاماتنا المالية بالوقت المناسب، ودون أي تأخير.

وأضاف: إن التنفيذ الناجح لبرنامج إعادة هيكلة الديون الشامل، أدى إلى انخفاض كبير في تكاليف التمويل، بلغ ما نسبته 35 % لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي هذا الإنجاز، ليضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

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