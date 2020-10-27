طرح «إينوك بلو» للشركات ومشغلي أساطيل المركبات التجارية

المصدر: دبي – البيان

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة التابعة لمجموعة اينوك والمختصة بتوصيل الوقود للشركات، أمس عن بدئها في تقديم منتج «اينوك بلو» لعملائها من الشركات ومشغلي أساطيل المركبات التجارية، الأمر الذي يسهم في تقليص الانبعاثات الضارة للبيئة الناجمة عن المركبات.

«إينوك بلو» هو سائل عادم الديزل، يُحقن في نظام العادم لمحركات الديزل لتقليل الانبعاثات الضارة بنسبة تبلغ نحو 90%، وذلك من خلال تكسير أكاسيد النيتروجين السامة المنبعثة عن عوادم المركبات وتحويلها إلى نيتروجين وبخار الماء، والتي تعتبر غازات طبيعية لا تشكّل أي ضرر على البيئة. حاز هذا المنتج على موافقة «هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس» وهو مطابق لمعيار الانبعاثات الأوروبية «يورو 4» فما فوق، ويعتبر منتجاً ممتازاً للحد من انبعاثات العوادم.

وبهدف توفير هذا المنتج لخدمة العملاء الحاليين والجدد، خصصت «إينوك لينك» عدداً من شاحنات التوصيل بسعات خزانات تتراوح بين 800 إلى 5,000 لتر، بما يضمن تلبية الطلب المتزايد على هذا النوع من المنتجات الذي يسهم في الحد من انبعاثات عوادم الديزل بكفاءة عالية.

وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: تحظى «إينوك لينك» بمكانة رائدة من حيث المبادرات السبّاقة في إطلاق الحلول التقنية المبتكرة لخدمات توصيل الوقود للشركات، لذلك تأتي خطوة تقديم منتج «إينوك بلو» لتشكّل خطوة إضافية لدعم شركائنا وتمكينهم من تحسين كفاءة تزويد مركباتهم بالوقود.

وأضاف: تحرص المؤسسات وقطاعات الأعمال حول العالم على الامتثال بالتوجيهات الحكومية للحد من الانبعاثات، لذلك فإن المنتجات المتميزة مثل «إينوك بلو» تؤكد التزامنا بتشجيع استخدام وقود نظيف للحفاظ على البيئة مع العمل في الوقت ذاته على تعزيز وتطوير البنية التحتية.

وبهذا الإعلان، تصبح «إينوك لينك» المنصة الرقمية الأولى والوحيدة لتوصيل الوقود في دولة الإمارات التي توفّر توصيل سائل عادم الديزل للعملاء من الشركات. إذ بدأت «إينوك لينك» بتقديم منتج «إينوك بلو» للحافلات المدرسية التابعة لمؤسسة تاكسي دبي.

وتهدف «إينوك لينك» إلى تعزيز جهودها نحو توسيع خدمات الوقود التي تقدمها لتلبية الطلب المتنامي عليها، إذ كانت قد أعلنت مؤخراً عن إطلاقها خدمة توصيل منتجات وقود «بيوديزل» B5 وB20 وB100 إلى عملائها من الشركات.

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