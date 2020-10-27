الرقمنة تدعم عقار الإمارات بخدمات تنبؤية

المصدر: [دبي- البيان )

أكد سانجيف بهاتيا، رئيس مجلس إدارة مجموعة سانجيف بهاتيا، أن القطاع العقاري في دولة الإمارات يسير نحو اعتماد العمليات وخدمات الصيانة التنبؤية، وأنه أحد أهم القطاعات المعتمدة على الابتكارات التكنولوجية في السنوات القليلة الماضية

وأشار بهاتيا في دراسة مؤخراً إلى أنه رغم أن الأبنية اشتملت على أنظمة مؤتمتة منذ عقود طويلة، فإن هذه التقنيات غالباً ما كانت تضم عمليات تطبيق خاصة بالبائعين ضمن أنظمة منعزلة. إلا أن مسيرة التحول الرقمي أحدثت تغييراً جذرياً تجاوز حدود النماذج التقليدية، وحظي بقبول واسع النطاق لدى مؤسسات العقارات التجارية.

ومنذ استئناف الأعمال التجارية بعد أزمة «كوفيد 19»، يسعى القطاع العقاري إلى اعتماد منهجية أكثر مرونة في مجالات المباني المتصلة. وتفيد هذه الاستراتيجية في الارتقاء بالعمليات في جميع مجالات أتمتة المباني، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء ومراكز القيادة والتحكم الرقمية الموحّدة.

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