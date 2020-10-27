«رايب إن.سي.سي» تبحث «حوكمة الإنترنت»

المصدر: (دبي- البيان)

نظّمت «رايب إن.سي. سي» (RIPE NCC)، مؤخراً، ندوة افتراضية خاصة حول مفهوم «حوكمة الإنترنت»، ومدى تأثيره في الاقتصاد. وجاءت الندوة الافتراضية المجانية، استكمالاً للجهود المتواصلة التي تبذلها المنظمة، لنشر وتعزيز الوعي بين أوساط مجتمع الإنترنت، حول كافة الجوانب ذات الصلة بـ «حوكمة الإنترنت»، التي تعتبر إحدى أبرز القضايا الهامة والملحّة حالياً، لا سيّما في الوقت الذي يواجه فيه العالم جائحة «كوفيد 19»، التي سلّطت الضوء بشكل أكبر على مدى أهمية الإنترنت بالنسبة للمجتمعات والاقتصادات والحياة العامة والمهنية والخاصة.

ويندرج الحدث في إطار المبادرات التوعوية التي تطلقها «رايب إن.سي.سي»، من موقعها كمنظمة مستقلة غير هادفة للربح، تُعنى بدعم البنية التحتية لشبكة الإنترنت، ودفع مسار تطوير وتنمية مجتمع الإنترنت، وذلك من خلال تعزيز أواصر التنسيق التقني في دول الشرق الأوسط وأوروبا، وبعض دول منطقة آسيا الوسطى. وأقيمت الجلسات النقاشية الافتراضية، بإشراف كل من جرجانا بيتروفا (Gergana Betrova)، مسؤولة في العلاقات الخارجية في «رايب إن.سي.سي»، والدكتور شفيق شيا مدير الاتصالات الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

وشهدت المناقشات، طرح ثلاث نقاط مهمة، تتعلق بصنع السياسات، تمثلت بتعزيز الإنترنت المفتوح والمترابط، وتشجيع النهج التعاوني للجهات المتعددة المعنية في عمليات وضع وتطوير السياسات، إلى جانب ضمان الشفافية والعملية العادلة والمساءلة.

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