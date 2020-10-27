«سياحة عجمان» تطلق مبادرة للتوعية الصحية

المصدر: (عجمان – البيان)

ضمن إطار حرص دائرة التنمية السياحية في عجمان، على المساهمة في الفعاليات المجتمعية، وتزامناً مع «أكتوبر الوردي، الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي»، أطلقت الدائرة مبادرة «عبر عن تضامنك»، كمساهمة فاعلة، لزيادة الوعي محلياً بأهمية إجراء الفحص المبكر، وضرورة الإسراع في العلاج، واتباع طرق التغذية الصحية السليمة.

تضم الحملة التي تتواصل حتى نهاية شهر أكتوبر، العديد من الأنشطة التي تشمل إضاءة برج «المربعة»، المعلم الأبرز في إمارة عجمان، باللون الوردي، وإقامة ندوة تثقيفية بالتعاون مع متخصصين من مستشفى عجمان التخصصي العام.

بالإضافة إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات، بالتعاون مع مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وجمعية الإحسان الخيرية، التي وفرت على امتداد العامين الماضيين، العلاج لـ 28 حالة من حالات سرطان الثدي، بقيمة بلغت 1.690.300 درهم، بالتعاون مع مستشفى دبي، مستشفى ثومبي، مجمع الإحسان الطبي، مستشفى لطيفة، مركز ادفانسكير لتشخيص وعلاج الأورام، مستشفى الشيخ خليفة التخصصي- رأس الخيمة، مستشفى الجامعة- الشارقة، المستشفى السعودي الألماني، مستشفى الزهراء.

ويقدم مستشفى عجمان التخصصي العام، في إطار الحملة، فحوصات مجانية لجميع النساء، تشمل فحصاً سريرياً، مع تصوير شعاعي ماموغرام للثدي، مع نخبة من الأطباء الاختصاصيين المتميزين، حتى 29 أكتوبر.

وتم في إطار الحملة، إقامة ندوة تثقيفية يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، بمركز التسوق سيتي سنتر عجمان، حيث ساهم الاختصاصيون من مستشفى عجمان التخصصي العام، في الندوة التوعوية، وتم إطلاق منصة التبرع لمرضي السرطان، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية في نفس اليوم.

ويسهم العديد من المؤسسات الفندقية في الإمارة، في هذه الحملة، عن طريق عروض خاصة لزوار الفنادق في فندق عجمان، وراديسون بلو، وكرافانا. وكما قام كل من فندق عجمان سراي وباهي قصر عجمان، بعمل حزمة من الأنشطة والفعاليات التوعوية لموظفيهم، شملت ندوات تثقيفية عن سرطان الثدي، وطرق الوقاية، وفحوصات مجانية للموظفات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز