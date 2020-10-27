تعاون بين «مايكروسوفت» و«ساب» لتحسين نمو الأعمال

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مايكروسوفت عن تشغيل بيئة عمليات شركة «ساب» عبر مراكز بياناتها بدولة الإمارات، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تحسين المنظومة السحابية في المنطقة عن طريق تمكين المؤسسات من إدارة تشغيل عملياتها الخاصة في بيئة أعمال «ساب» على منصة مايكروسوفت أزور السحابية.

ومن المقرر هذه الآونة أن تستضيف مناطق سحابة مايكروسوفت الشرق الأوسط الموجودة في الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا مختلف أحجام الأعمال الخاصة بشركة «ساب»، بالإضافة إلى دعم المؤسسات بخيار إمكانية التنمية والتطوير بُغية تعزيز رحلات التحول الرقمي الخاصة بها، في حين يتم تحقيق الاستفادة من الأداء على مستوى المؤسسات، وإنشاء البيانات جنباً إلى جنب تحت أعلى معايير الأمان والامتثال الواسع. ومن الأمور بالغة الأهمية، أن مراكز بيانات مايكروسوفت سوف تستضيف أيضاً الأجهزة الافتراضية لسلسلة ''M-Series'' من مايكروسوفت، والتي تعد مثالية لاستيعاب أحجام العمل الكبيرة، الأمر الذي يتيح بدوره قوة حوسبة وفيرة لجميع أنواع تطبيقات «ساب».

وقال جوليان بيرتين، رئيس سحابة مايكروسوفت أزور الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعكس هذه المبادرة الفريدة التزام مايكروسوفت بثقافة العميل أولاً، وسوف يلاحظ المستفيدين من هذه الخدمة تحولاً منقطع النظير في السحابة، وهو ما يمَكّن الشركات من الانتقال من مرحلة الاستجابة والتعافي، إلى مرحلة إعادة ابتكار».

من جانبه صرح ساجي أومن، رئيس قسم المعلومات في شركة سيراميك رأس الخيمة، قائلاً «لقد أثبتت حلول ساب قيمة كبيرة في تنمية وتطوير هندسة المعلومات لدينا خلال وقت مبكر للغاية، ولكن في نفس وقت بلغت أجهزتنا القديمة مرحلة يلزم فيها إجراء التحديث الفوري، إذ بات الانتقال إلى تبني نهج خدمات الحوسبة السحابية هو خيارنا الأمثل من حيث الكفاءة والتكلفة».

من جهته، أعرب محمد الفنيشي، رئيس قسم المعلومات بمجموعة لاندمارك قائلاً «كانت منظومتنا بحاجة إلى تقديم نموذج جديد يتطلب المرونة ورؤى بيانات فعالة بغية الاستفادة من النمو السريع. ولقد قدم نظام SAP S /‏‏ 4HANA الموجود على أزور تحليلاً في الوقت الفعلي لبيانات المتجر لمعرفة الطلب الحالي على المنتج».

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