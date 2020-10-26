حملة إعادة تدوير الألمنيوم تنطلق 7 نوفمبر

المصدر: دبي- البيان

دعت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، جميع أفراد المجتمع، للمشاركة في الدورة السنوية الـ 24 لحملة جمع علب الألمنيوم، يوم 7 نوفمبر المقبل.

وأكدت حبيبة المرعشي رئيسة المجموعة، أن الأخيرة ماضية في اتخاذ إجراءات لتعزيز الاستدامة البيئية للأمة.

وقالت: «نرحب بالأفراد والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع، لإيداع علب الألمنيوم الخاصة بهم يوم 7 نوفمبر المقبل، لإعادة تدويرها، عبر العديد من مواقع الإيداع المخصصة في دبي، والمتمثلة في حديقة زعبيل، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة الممزر، فضلاً عن مكتب المجموعة الرئيس».

وأضافت أن المجموعة، وحرصاً منها على اتخاذ أعلى درجات الأمن والسلامة والوقاية، والتزاماً منها بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، فإنها ارتأت فتح المواقع في دبي فقط هذا العام، مشيرة إلى أن حملة جمع علب الألمنيوم، التي بدأت في عام 1997، أصبحت اليوم بمثابة السمة المميزة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إن الحملة تعتبر أولى الحملات الموجهة نحو العمل على المستوى الوطني، والتي وحّدت الناس من جميع القطاعات، في محاولة لتثقيف الجماهير بشأن سهولة إعادة تدوير علب الألمنيوم، والفوائد البيئية الهائلة التي تتبعها.

وأوضحت المرعشي أن المجموعة تمكنت منذ إطلاق الحملة، من جمع 338,387 كغم من علب الألمنيوم، لإعادة تدويرها، ما ساهم في التخفيف من 5,079 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 77,012 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة، وتوفير 8,214 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات.

وأكدت أنه من المهم التأكد من أننا لا نتراجع عن التقدم المحرز نحو الاستدامة البيئية، مشددة على أن الكوارث التي حدثت هذا العام، من حرائق الغابات الضخمة، إلى الوباء، تذكرنا بمدى هشاشة النظام البيئي، وأهمية الحفاظ عليه.

وقالت إنه يمكن للأفراد والكيانات المهتمين، التسجيل عبر https://forms.gle/LGpzMChmSkgF4Kj48، والانضمام إلى حركة إعادة التدوير الخاصة بالمجموعة، للحماية والمساعدة، وجعل دولة الإمارات أكثر استدامة.

وأضافت أنه لا يزال بإمكان كافة أفراد المجتمع، من كافة الإمارات، المشاركة في هذه الحملة، حيث ستقوم المجموعة بإرسال مركباتها يوم الخميس 5 نوفمبر، لجمع علب الألمنيوم من المشاركين في الإمارات الأخرى.

وأضافت المرعشي أن المجموعة حددت هدف جمع 20,000 كغم من علب الألمنيوم لعام 2020، حيث تمكنت حتى الآن من تحقيق 42 % من هدفها، داعية الجميع ليكونوا أكثر نشاطاً في تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم، ومواصلة إيداع علب الألمنيوم في مكتب المجموعة، حتى نهاية العام، للمساعدة في تحقيق هدفها.

وتقدمت المرعشي بخالص آيات الامتنان، لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، لانضمامها كراعٍ مشارك لهذه الحملة، كما تقدمت بالشكر لبلدية دبي، على دعمها لهذه الحملة منذ نشأتها، والشكر موصول لسياحة دبي، وللمؤسسات الإعلامية التي انضمت لهذه الحملة، للمساهمة في نشر الرسالة، وتشجيع المشاركة الفعالة، منها جريدة غلف نيوز ومجموعة المراد (شبكة راديو قناة الرابعة)، وغيرها من المؤسسات التي انضمت للحملة، لتوفير الدعم اللوجستي، منها شركة لاكي لإعادة التدوير، وشركة أبيلا وشركاه، وشركة ماكدونالدز، وشركة ترايستار.

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