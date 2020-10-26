25 أسبوعاً من الروائع الاحتفالية بالقرية العالمية

المصدر: دبي- البيان

استضافت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، أول من أمس، ضيوفها، في افتتاح موسمها الخامس والعشرين، والذي يمتد لـ 25 أسبوعاً من الروائع، احتفالاً باليوبيل الفضي.

وكانت الأشهر القليلة السابقة، قد شهدت اهتماماً واسع النطاق من قبل ضيوف القرية العالمية، الذين أظهروا حماساً غير مسبوق، للتعرف إلى البرامج والعروض الثقافية والترفيهية للموسم. وتنطلق فعاليات الوجهة العالمية، في موسم حافل بالمفاجآت الفريدة، في أجواء مليئة بالمتعة والإثارة، تجمع العالم في بيئة عائلية ترفيهية، وعلى مساحة خارجية ضخمة ومفتوحة في الهواء الطلق.

واستقبلت القرية العالمية ضيوفها، بعاصفة من نثارة الورق الفضي اللون، احتفالاً ببداية موسم اليوبيل الفضي، تعزيزاً لأجواء الاحتفالات، وتفاؤلاً بموسم مليء بأجواء ترفيهية، وعالم من الروائع.

وعكست الأجواء الاحتفالية، رسالة القرية العالمية في مد الجسور بين الحضارات، وجمع الثقافات العالمية في مكان واحد، وتوفير تجارب ترفيهية، تحاكي ألوان العالم، وتجسد غنى الثقافة الإنسانية في المأكل والملبس والموسيقى، والحرف اليدوية والمنتجات الفريدة، وغيرها من الملامح التي تشكل مجموعة العادات والتقاليد لكل ثقافة.

وتستعد الوجهة الرائدة، لتنظيم حفل موسيقي عالمي، هو الأول من نوعه على الإطلاق، في 30 أكتوبر القادم، بمناسبة افتتاح موسم اليوبيل الفضي (الخامس والعشرين)، تحييه الفرقة العالمية المتخصصة في موسيقى الروك «روكن 1000 - Rockin’1000». وسيشهد الحفل، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع شبكة الإذاعة العربية، وطيران الإمارات، وفندق جميرا بيتش، مشاركة 2,500 من الفنانين والموسيقيين افتراضياً، من أكثر من 80 دولة، تجسيداً لقوة الروابط الإنسانية والتنوع الثقافي، حيث سيتم عرضها على المسرح الرئيس للقرية العالمية، وبثّها مباشرةً عبر صفحة القرية العالمية الرسمية على اليوتيوب. ويعتبر هذا الحفل، باكورة فعاليات الموسم الخامس والعشرين، التي سيستمتع بها الضيوف على امتداد 176 يوماً.

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