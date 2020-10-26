"الأوراق المالية" توافق على الطرح العام لصندوق المال كابيتال ريت

المصدر: وام

أعلنت شركة المال كابيتال التابعة لشركة دبي للاستثمار حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على الطرح العام الأولي لصندوق المال كابيتال ريت والبالغ قيمته 500 مليون درهم.

وبحسب بيان أصدرته الشركة فإن الصندوق سيعمل في الاستثمار العقاري وهو ذو رأس مال مغلق وسيتم إدراج كامل وحداته في السوق اعتبارا من شهر يناير من العام القادم.

وأوضحت الشركة أن الصندوق سيتيح للمستثمرين من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي إمكانية الوصول إلى قطاع من الأصول متعددة الفئات ذات أسس قوية من خلال استراتيجية رامية إلى الاستثمار في القطاعات ذات الأداء العالي في الإمارات.

وأكدت أن فترة الاكتتاب في الطرح العام الأولي تبدأ يوم 8 نوفمبر 2020 وتنتهي يوم 19 نوفمبر 2020، وسيبلغ سعر الاكتتاب 1 درهم لكل وحدة، وستبلغ رسوم الاكتتاب 0,02 درهم لكل وحدة وسيتم الاكتتاب عن طريق بنك أبوظبي الأول ومنصة سوق دبي المالي الإلكترونية.

وقال سانجي فيج، مدير إداري في شركة المال كابيتال إن الصندوق يسعى إلى توزيع أرباح على المستثمرين بنسبة لا تقلّ عن 80 بالمائة من صافي دخله.

وأضاف إن الصندوق يستهدف الاستحواذ على أصول تتوافق مع أحكام الشريعة وأصول استراتيجية هامة، في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على وجه الخصوص، بعقود إيجار فردية تمتاز بدخل ثابت ومستوى تقلب منخفض فضلا عن ضمانها لزيادة رأس المال على المدى الطويل.

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