الأسواق تفتتح الأسبوع بأداء متباين

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ صعد سوق العاصمة، مدفوعاً بمشتريات المؤسسات، فيما هبط سوق دبي، بضغط رئيس من أسهم العقار، وسط سيولة ناهزت 800 مليون درهم، استحوذت 4 أسهم من أبوظبي على 73 % منها.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.37 % إلى 2177.46 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والاتصالات، فيما ارتفع سوق أبوظبي 0.25 % عند 4568 نقطة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والصناعة والخدمات.

واجتذبت الأسهم نحو 778.75 مليون درهم، منها 693.5 مليوناً في أبوظبي، و85.25 مليوناً في دبي، وجري تداول 246.4 مليون سهم، موزعة بواقع 155 مليوناً في أبوظبي، و91.4 مليوناً في دبي، من خلال 3569 صفقة.سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 1.31 %، مع تراجع «إعمار العقارية» 0.76 %، و«داماك» 2.67 %، و«إعمار للتطوير» 0.44 %، و«إعمار مولز» 3.37 %، فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» 1.07 %.

وانخفض قطاع البنوك 0.1 %، مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.24 %، فيما استقر «الإمارات دبي الوطني». وتراجع قطاع النقل 0.28 %، بضغط هبوط «أرامكس» 0.48 %، فيما استقر «العربية للطيران» و«الخليج للملاحة». وارتفع قطاع الاستثمار 0.6 %، مع صعود «سوق دبي المالي» 2.43 %، و«شعاع كابيتال» 032 %، بينما استقر «دبي للاستثمار».

هيمن «إعمار العقارية» على النشاط بنحو 17 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 12.4 مليون درهم، ثم «سوق دبي المالي» 11.3 مليون درهم.سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق العاصمة، ارتفاع قطاع البنوك 0.74 %، مع نمو «أبوظبي الأول» 0.54 %، و«أبوظبي التجاري» 3.2 %، فيما استقر «أبوظبي الإسلامي»، وزاد قطاع العقار 1.71 %، على أثر صعود «الدار» 1.84 %، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 0.52 %، وزاد قطاع الطاقة 0.56 %، مع ارتفاع «دانة غاز» 0.71 %، و«طاقة» 0.7 %، و«أدنوك للتوزيع» 0.3 %.

وانخفض قطاع الاستثمار 0.3 %، مدفوعاً بهبوط «الواحة كابيتال» 3.88 %، و«إشراق» 1.99 %، فيما نما «العالمية القابضة» 0.26 %.

إفصاحات

* يجتمع مجلس إدارة «العالمية القابضة» 28 أكتوبر للنظر في اعتماد البيانات للربع الثالث.

* يبحث مجلس إدارة «بنك الفجيرة الوطني» 28 أكتوبر الموافقة على البيانات المالية المرحلية للأشهر التسعة الأولى.

* يناقش مجلس إدارة «بنك أبوظبي التجاري» 28 أكتوبر النتائج المالية للبنك عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر.

* حافظت دار التمويل على تصنيفها الائتماني لدرجة الاستثمار عند «A3» قصير الأجل وعند «-BBB» طويل الأجل، وكلاهما يؤكد على نظرة مستقبلية مستقرة وفقاً لما أعلنته وكالة «كابيتال إنتليجنس».

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