شراكة بين «دبي التجاري» والفردان للصرافة

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري عن دخوله في شراكة استراتيجية مع «الفردان للصرافة»، لتكون شريكاً للبنك في إصدار وتعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني الجديدة، والتي تعد إحدى مبادرات وزارة المالية. وتعد بطاقة الدرهم الإلكتروني وسيلة دفع ذكية، تمكن المستخدمين من تسديد رسوم مجموعة واسعة من الخدمات في العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية، ومدير إدارة الإيرادات العامة في وزارة المالية: تحرص وزارة المالية على توطيد أواصر الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم عملية التحول للاقتصاد الرقمي. وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: «نعمل باستمرار لدعم المبادرات الرقمية الحكومية وتوفير أكبر قدر من الراحة لعملائنا، من خلال تقديم شركاء جدد يساعدوننا في تلبية الاحتياجات المتزايدة لعملائنا». من جهته قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي للفردان للصرافة، وحسن الفردان، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفردان: «تتماشى الاتفاقية مع مبادرات حكومة الإمارات لإطلاق والترويج لمبادرات الدفع الإلكترونية غير النقدية».

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