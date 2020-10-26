«دانة غاز» تبيع أصولاً برية في مصر بـ 236 مليون دولار

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت شركة «دانة غاز» عن إبرام اتفاقية مع شركة «آي بي آر» الوسطاني للبترول المحدودة، لبيع أصولها البرية المنتجة للنفط والغاز في مصر مقابل 236 مليون دولار. وتعد «آي بي آر» شركة متخصصة في قطاع استكشاف وإنتاج الغاز في مصر، ولديها تسع مناطق امتياز وأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال تعزيز مستويات استخراج النفط والغاز من الحقول الناضجة المنتجة.

تأتي هذه الصفقة نتيجة لخطة بيع شاملة، بدأتها الشركة بعد إجراء مراجعة استراتيجية لأعمالها في مصر وبعد الدخول في مفاوضات مع عدد من المشترين المحتملين في الربع الثاني 2019. ونتيجة لذلك تلقت الشركة أربعة عروض للشراء. واستمرت المفاوضات مع الطرف الذي تقدم بأفضل العروض لفترة أطول نتيجة للقيود التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على السفر والاتصالات، وتأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي مما أدى لحدوث انخفاض حاد في أسعار النفط والغاز العالمية.

وتتماشى صفقة البيع مع الأهداف الاستراتيجية لدانة غاز فيما يتعلق بتعزيز مركزها المالي والتركيز على تطوير أصولها عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق. وتشمل الصفقة بيع دانة غاز لكامل حصصها التشغيلية في مناطق الامتياز البرية الأربعة التابعة لها وهي «المنزلة» و«غرب المنزلة» و«غرب القنطرة» و«شمال الصالحية»، ورخص التطوير المرتبطة بهذه المناطق.

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «هدفنا الرئيسي دائماً هو تحقيق أكبر عائد لمساهمينا، وتشكل صفقة بيع أصولنا في مصر جزءاً رئيسياً من هذه الاستراتيجية. وسيمكننا إتمام عملية البيع من تعزيز مركزنا المالي وتركيز اهتمامنا على تطوير أصولنا عالمية المستوى في إقليم كردستان العراق، والتي تحتوي على احتياطيات ضخمة تزيد حصتنا فيها على مليار برميل نفط مكافئ كما تحتوي هذه الأصول على موارد هيدروكربونية إضافية هائلة سيتم استكشافها وتطويرها مستقبلاً. وتمتاز أصولنا المتبقية في مصر بجودتها».

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