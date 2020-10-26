دبي تقود الخمسة الكبار في تطوير الفنادق

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أظهرت الإحصائيات المأخوذة من قاعدة بيانات «TOPHOTELCONSTRUCTION» أن دبي تقود أكبر خمس مدن في العالم لتطوير الفنادق، وكشفت عن المجموعات الأكثر استثماراً في هذه الأسواق سريعة النمو.

وأفادت مجلة «TOPHOTELNEWS» بأن بحثها أظهر أنه سيتم افتتاح 444 فندقاً تضم 106.866 غرفة في المدن الخمس الأولى لتطوير الفنادق في السنوات القادمة.

وكشفت المجلة الألمانية في تقريرها الصادر، أمس، أن دبي تتصدر تصنيفاتها بنحو 154 فندقاً مبهراً و48365 غرفة فندقية، تتوزع بين فنادق الأربع والخمس نجوم بنسبة 49% مقابل 51% تقريباً. وحلت لندن في المركز الثاني بوجود 107 منشآت فندقية جديدة و17949 غرفة فندقية. وتحتل نيويورك المرتبة الثالثة بـ 67 فندقاً و17463 غرفة. وتتابع القوة الاقتصادية الصينية في تشنغدو بـ59 مشروعاً و13565 غرفة في المرتبة الرابعة. وأخيراً، اختتمت دبلن القائمة بـ57 فندقاً و9524 غرفة.

وقالت المجلة إنه ليس من المستغرب أن نجد ثلاثاً من أكبر مجموعات الفنادق في العالم نفسها في هذه القائمة. فقد احتلت شركة «ماريوت الدولية» الصدارة بـ32 فندقاً جديداً و8659 غرفة في المجموع: 15 من مشاريعها موجودة في نيويورك وسبعة في دبي وخمسة في تشنغدو وثلاثة في لندن واثنان في دبلن. احتلت مجموعة فنادق IHG المرتبة الثانية مع 31 مشروعاً و7130 غرفة. ينصب تركيزها على دبي، حيث ستطلق المجموعة 12 فندقاً. وتأتي تشنغدو ونيويورك في المرتبة التالية بثمانية وسبعة فنادق على التوالي، بينما سيتم افتتاح ثلاثة فنادق IHG جديدة في لندن وفندق آخر في دبلن.

مزيج جذاب

ومن جهة أخرى حلت دبي في المرتبة السادسة عالمياً في قائمة أفضل 100 مدينة في العالم لعام 2021، أصدرتها مؤخراً مؤسسة «ريزونانس كونسلتانسي»، محافظة على ترتيبها السابق الذي احتلته في 2020، متفوقة على بعض من المدن منها على سبيل المثال سنغافورة وبرشلونة ولوس أنجلوس ومدريد وروما وشيكاغو وتورنتو.

وحلت في المركز 2 عالمياً في مؤشر الأشخاص الفرعي والـ2 في مؤشر المكان الفرعي والمركز 4 في مؤشر الترويج الفرعي والمركز 31 في الرفاهية. وتحدث تقرير المؤشر بإسهاب عن تطور المدينة قائلاً إن دبي مزيج جذاب يجسّد أروع التجارب والتراث العربي والتسوق الفاخر، ارتقت من الرمال الذهبية كالسراب. واصفاً إياها بمدينة التفوق، حيث يمكنك ركوب المصعد إلى أعلى مبنى في العالم للحصول على منظر بانورامي مبهر، والمراهنة على المهور في أغنى سباق خيول في العالم، والتقاط الصور أمام أطول نوافير راقصة في العالم. وقال التقرير إن التحدي التالي لدبي يتمثل في تجاوز عاصفة «كوفيد 19». وهي تأمل في إعادة السياح الذين أصبحوا مهمين لاقتصادها. ففي عام 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون سائح، وسيكون من حسن الحظ أن نرى جزءاً هاماً من ذلك في عام 2020، على الرغم من الحملة العالمية لطمأنة الزائرين.

تجربة رائدة

وقال التقرير يوجد هنا في دبي المركز التجاري الأكثر زيارة على هذا الكوكب، ما ساعدها على الصعود إلى المرتبة 26 في فئة التسوق الفرعية. وسيكون من الخطأ التركيز على جزء «المول» من الاسم، ولكن مثل المدينة نفسها، يعد دبي مول بمثابة محاولة لالتقاط كل تجربة بشرية وإعادة تعبئتها للاستهلاك.

6 فئات

صنف تقرير «ريزونانس كونسلتانسي» الذي صدر بعنوان «أين تعيش وتعمل وتستثمر وتزور» بمناسبة مهرجان المدينة الافتراضي 22 - 24 أكتوبر، مدن العالم (المدن الرئيسية في المناطق الحضرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة) باستخدام مزيج من الأداء الإحصائي والتقييمات النوعية من قبل السكان المحليين والزوار في 25 منطقة مجمعة في 6 فئات أساسية. وتُعرَّف المدن الرئيسية بأنها أكبر مدينة في كل منطقة إحصائية حضرية. وهذه الفئات الأساسية هي المكان والمنتج والناس والرفاهية والبرمجة وتقيس هذه الفئة الركائز التجريبية لزيارة رائعة، وتضمنت قائمة المدن العشر الأولى على التوالي لندن ونيويورك وباريس وموسكو وطوكيو ودبي وسنغافورة وبرشلونة ولوس أنجلوس ومدريد. وحلت أبوظبي في المرتبة 15 والرياض 61 ومسقط 78 والكويت 86.

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