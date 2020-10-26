«سياحة عجمان» تمنح أولى شهادات «بيرو فيريتاس» لـ«عجمان سراي»

المصدر: عجمان - البيان

تماشياً مع توجيهات دائرة التنمية السياحية في عجمان والتدابير الاحترازية المفروضة في الإمارة، منح الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان أولى شهادات بيرو فيريتاس إلى منتجع عجمان سراي، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها دائرة التنمية السياحية في عجمان لتعزيز مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للمقيمين والسياح.

وقال الشيخ عبد العزيز بن حميد بن راشد النعيمي لدى منح الشهادة وتكريم فندق عجمان سراي: «إنه لمن دواعي سروري أن أمنح أولى شهادات بيرو فيريتاس إلى فندق عجمان سراي، حيث أبدى فريق الفندق وإدارته تعاوناً غير مسبوق من خلال التزامهم بكافة المعايير الاحترازية، حيث أجرت دائرة التنمية السياحية في عجمان زيارات تفتيشية وتفقدية بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية وفريق إدارة الأزمات في عجمان للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات».

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