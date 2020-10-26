403 % نمو أرباح «بي إتش مباشر» في 9 أشهر

أعلنت شركة «بي إتش مباشر» للخدمات المالية، عن زيادة أرباحها المالية بنسبة 403 %، خلال الشهور التسعة من العام الجاري، (مطلع يناير إلى نهاية سبتمبر)، مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي، وذلك على الرغم من الأوضاع الحالية.

وحققت الشركة زيادة بنسبة 121 % في صافي دخل عمولات التداول، و50 % زيادة في الدخل من التداول بالهامش، وشهدت زيادة بنسبة 10 % في ودائع العملاء، لتبلغ قيمتها 137 مليون درهم، كما حققت الأرصدة النقدية والأرصدة لدى البنوك، ارتفاعاً بنسبة 12 %، لتبلغ 144 مليون درهم. وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة، إن ما تحقق من إنجاز خلال الشهور التسعة الماضية، والمتمثل بالوصول إلى زيادة كبيرة ونمو لافت في أرباح الشركة، يعتبر قيمة مضافة لرصيد الشركة التي حققت مكانة مرموقة في عالم المال. (دبي - البيان)

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