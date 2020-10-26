إدراج أسهم «سواعد» القابضة بمنصة السوق الثاني في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إدراج أسهم شركة «سواعد» القابضة في منصة السوق الثاني، وقد بدأ التداول على أسهم الشركة اعتباراً من أمس. وتبلغ القيمة الاسمية لرأسمال الشركة 51.1 مليون درهم، كما يبلغ عدد الأسهم 51.1 مليون سهم بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ 1 درهم. ويمثل هذا الإدراج الرابع في سوق أبوظبي للأوراق المالية في عام 2020.

وقال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: من دواعي سرور سوق أبوظبي للأوراق المالية أن يضيف شركة بمكانة «سواعد» القابضة إلى السوق الثاني. حيث يحرص السوق على استقطاب المزيد من الشركات للإدراج ضمن منصتي السوق الرئيسية والثانية لرفد العملية التنموية في الإمارة، والذي يأتي في إطار التزام السوق بتطوير المناخ الاستثماري للإمارة وتعزيز نمو الاقتصاد المستدام.

وأضاف: إدراج «سواعد» القابضة في السوق الثاني يؤكد مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية كوجهة إدراج مفضلة، ويشهد على الفرص التي يوفرها السوق للشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس المال وتمكين تداول أسهمها بشكل أكثر نشاطاً. وبفضل خبرة ريادة الأعمال والذكاء التجاري لمؤسسيها ومديريها، تعد سواعد القابضة بلا شك قصة نجاح رائعة لأبوظبي.من جانبه، قال مبارك مطر الحميري، رئيس مجلس إدارة «سواعد»: إن الإدراج يتماشى مع تطلعات الشركة للنمو المستدام والاستثمار في القطاعات المتنوعة والالتزام بالشفافية وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمساهمين. وتطمح «سواعد» إلى المساهمة في تقدم وتطور أبوظبي وخدمة المجتمعات التي تعمل فيها من خلال نشر الأساليب والحلول المبتكرة.

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