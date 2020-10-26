514 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: دبي- البيان

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 514 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 183 مبايعة بقيمة 355.59 مليون درهم، منها 7 مبايعات للأراضي بقيمة 37.14 مليون درهم، و176 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 318.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 19 مليون درهم، في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الوصل. وتصدرت منطقة الوصل، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 4 ملايين درهم، وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد، بتسجيلها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 136.66 مليون درهم، منها 7 رهون أراضٍ بقيمة 51.34 مليون درهم، و55 رهن فلل وشقق بقيمة 85.32 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 22.2 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول بقيمة 10 ملايين درهم، وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 5 ملايين درهم.

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