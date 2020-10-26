«ريف ترست» الإماراتية ضمن أفضل 25 شركة عالمياً

المصدر: دبي- البيان

فازت «ريف ترست»، الشركة العالمية في مجال استشارات الجنسية والإقامة وإحدى شركات «لاتيتيود»، بتكريم مجلة «يوجلوبال» للهجرة هذا الأسبوع، حيث سمّت المؤسسة ذات المكانة العالمية المرموقة في مجال الهجرة «ريف ترست» من بين أفضل 25 شركة في العالم في مجال استشارات الإقامة والمواطنة بالاستثمار، ويعكس هذا الإنجاز، الذي يؤكد مكانة الشركة في سوق الشرق الأوسط، كفاءة وتنافسية الشركات الإماراتية، وقدرتها على تحقيق الإنجازات ليس على المستوى المحلي والإقليمي وحسب، بل وعلى المستوى العالمي.

ومنذ انطلاقتها عام 2018، تنظم مؤسسة «يوجلوبال» للهجرة كل عام أكثر من 9 معارض مختلفة حول العالم، بما فيها «يوجلوبال إكسبو» للهجرة في دبي.

وقال ميمون عسراوي، الرئيس التنفيذي لشركة «ريف ترست» ونائب رئيس مجلس إدارة «لاتيتيود»، ممتدحاً هذا الإنجاز: «أقدم خالص شكري وامتناني لمؤسسة «يوجلوبال» على هذا اللقب، فلطالما كان رضى عملائنا محور وأساس استراتيجيتنا منذ انطلاقتنا من دبي، المدينة التي لا تقبل إلا بالأفضل، ببداية متواضعة قبل ثماني سنوات وببضعة برامج فقط، إضافة إلى أننا ندير 14 مكتباً حول العالم ونخطط للتوسع لمناطق ودول جديدة».

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