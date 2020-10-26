«غرفة أبوظبي» تناقش تأثير «كورونا» في القطاعات الاقتصادية

المصدر: أبوظبي - وام

ناقشت اللجان القطاعية المنبثقة عن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ مجموعة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص في إمارة أبوظبي في ظل جائحة كورونا، وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص من متابعة أنشطته وتذليل العقبات أمامه في ظل الظروف الراهنة، وبما يضمن قيام هذه المؤسسات بواجبها الكامل في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030.

وطرحت اللجان القطاعية خلال اجتماعاتها عدداً من التوصيات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخفيف الأثر الاقتصادي الذي أحدثته الجائحة من خلال خطط المتابعة والدعم والمساندة، والتي شملت القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً بالجائحة، مثل القطاع العقاري، والقطاع التجاري، وقطاع التأمين، والسفر والسياحة، والاطلاع على كافة الإجراءات وتطلعات الحكومة في الفترة الراهنة والمقبلة.

وتركّز اللجان القطاعية التابعة لغرفة أبوظبي من خلال اجتماعاتها الدورية على تعزيز التواصل مع الجهات المعنية للمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة في دعم الشركات والمشاريع المتعثرة خلال فترة الوباء.

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