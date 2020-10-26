«آيرون ماونتن» تواصل استثماراتها في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «آيرون ماونتن انكوربوريتد»، الشركة الرائدة في خدمات حفظ وإدارة المعلومات وتمكين التحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك، عن مواصلة استثماراتها في دولة الإمارات، مع مزيد من التوسع في دبي. ومنذ إطلاقها في الدولة عام 2017، اتخذت «آيرون ماونتن» مساراً جريئاً للتوسع، حيث نفذت العديد من عمليات الاستحواذ، لتوسيع حضورها وزيادة أعداد موظفيها، وتنمية الخدمات والمنتجات التي تقدمها للعملاء في الدولة.

وساهمت الشركة، من خلال رابع وأحدث عملية استحواذ لها على شركة «غلينبي لإدارة السجلات» (Glenbeigh Records Management)، في توفير حلول حصرية لتخزين الوثائق والبيانات الورقية والإلكترونية في دولة الإمارات، بما في ذلك نظام تخزين السجلات الورقية الوحيد في المنطقة، المجهز بتقنية تقليل الأكسجين.

وقال جينكر أوزيلفاشي نائب الرئيس للأسواق الناشئة، المدير العام لشركة «آيرون ماونتن» في تركيا والإمارات العربية المتحدة: «تعد الإمارات، سوقاً مهمة بالنسبة لشركتنا، ونعمل باستمرار على تعزيز حضورنا المحلي، لتقديم خدمة أفضل للعملاء الحاليين والمستقبليين. نحن ندرك الفرص والإمكانات المتاحة في الإمارات، ليس فقط على مستوى حفظ وإدارة السجلات المادية، ولكن أيضاً على مستوى التقنيات الرقمية، التي تسجل انتشاراً واسعاً وسريعاً في جميع أنحاء البلاد، سواء ضمن الشركات الحكومية أو الخاصة. وتلتزم «آيرون ماونتن»، بتقديم أحدث الحلول الرقمية والمادية المبتكرة، لتوفير تجربة هي الأفضل في فئتها للعملاء».

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