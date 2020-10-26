24.3 مليار درهم تجارة دبي مع سويسرا بالنصف الأول

المصدر: دبي - البيان

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

سجلت تجارة دبي مع سويسرا تطوراً ملحوظاً مسجلة 75 % نمواً خلال عشر سنوات (2010 - 2019) لتصل إلى 60 مليار درهم في 2019 مقارنة مع 34 مليار درهم في 2010، فيما بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 24.3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بواقع 4.4 مليارات درهم واردات و20 مليار درهم صادرات وإعادة تصدير، ومن أبرز السلع التجارية بين الجانبين الألماس والأدوية والساعات اليدوية والذهب والمجوهرات.

جاء ذلك خلال اجتماع أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، مع وفد دبلوماسي واقتصادي سويسري برئاسة فرانك ايجمان، القنصل العام لجمهورية سويسرا، بحث فيه آفاق التعاون الاقتصادي المشترك وتعزيز التبادل التجاري بين دبي وسويسرا.

وتطرق الاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية في دعم الأنشطة الاقتصادية والتخفيف من الآثار المترتبة على تداعيات فيروس كرونا المستجد، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها جمارك دبي لدعم سلسلة الإمداد العالمية ومجموعات العمل والتجارة في دبي. ويأتي هذا اللقاء الذي ضم أكثر من 30 شركة سويسرية تعمل في دبي وحضره عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات في الدائرة في إطار جهود جمارك دبي للتنسيق مع الشركاء التجاريين وبحث آخر مستجدات فيروس كورونا «كوفيد 19»، والتعاون المشترك للتخفيف من تداعيات الجائحة على التبادلات التجارية، وكذلك استشراف مستقبل القطاع لمرحلة ما بعد كورونا.

واتفق الطرفان على أهمية زيادة التبادل التجاري بين دبي وسويسرا، ورفع وتيرة التعاون الاقتصادي والتنسيق المستمر ودعم جهود المستثمرين، وكذلك المشاركة في تبادل الآراء حول مرحلة ما بعد كورونا.

تطوير التعاون

وأكد أحمد محبوب مصبح حرص جمارك دبي على تطوير التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات السويسرية لمواكبة الشراكة الاستراتيجية في العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية سويسرا في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة، خاصة مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA)، والتي تعد سويسرا عضواً رئيسياً فيها.. مشيداً بالتبادلات التجارية بين دبي وسويسرا الشريك التجاري الرابع لدبي.

وتطرق المدير العام لجمارك دبي إلى مستجدات جائحة كورونا، مشيراً إلى أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار «كوفيد 19»، ما يظهر المرونة والديناميكية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني وقدرته على امتصاص الآثار المترتبة على التحديات العالمية.

وعبر عن تفاؤله بمستقبل القطاع التجاري والاقتصادي لدولة الإمارات بشكل عام ودبي على وجه الخصوص، خاصة أن العام المقبل سيشهد العديد من الفعاليات العالمية التي تستضيفها الإمارات ومنها معرض إكسبو 2020 دبي.

وقال إن جمارك دبي تسعى دائماً إلى الارتقاء بمستوى الخدمات من خلال ابتكار أنظمة ومشاريع متطورة لأتمتة الإجراءات الجمركية لجعلها أكثر سهولة وسلاسة، مشيراً إلى أن الدائرة أنجزت 7.2 ملايين معاملة جمركية في النصف الأول من العام الجاري بفضل تقنياتها الأكثر تطوراً.

أداء مثالي

ومن جانبه وجه فرانك ايجمان الشكر لجمارك دبي على هذا اللقاء، والذي يأتي في وقت تكافح فيه معظم دول العالم تحديات فيروس كورونا المستجد على مستوى القطاع الصحي والاقتصادي، مشيداً بالأداء المثالي لجمارك دبي في تعزيز العمليات التجارية ودعم سلسلة التوريد.. مؤكداً أن دبي المركز الأفضل للمال والأعمال في المنطقة، ولدينا أكثر من 200 شركة سويسرية تعمل في دبي في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وسلطت إيمان بدر السويدي، مدير إدارة القيمة الجمركية مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في جمارك دبي، الضوء على «برنامج المشغل الاقتصادي».. مشيرة إلى أن البرنامج يمثل أحدث حلقة في سلسلة الأنظمة والبرامج التي يتبناها قطاع الجمارك في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز