تقارير عالمية: الإمارات تبني اقتصاداً مستقبلياً من رحم الجائحة

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت تقارير عالمية، أن حكومة الإمارات تنظر إلى التحديات التي فرضتها تداعيات «كوفيد 19» محلياً وعالمياً على أنها فرص لبناء اقتصاد مستقبلي جديد أكثر مرونة وأكثر قدرة على اجتياز أي أزمات مماثلة.

وقالت صحيفة «مودرن دبلوماسي» الأمريكية إن الإمارات تتلمس أفكاراً إبداعية ومُبتَكَرة، وتسعى إلى استقطاب استثمارات جديدة لبناء اقتصادها المستقبلي في حقبة ما بعد جائحة «كوفيد 19». وذكر أن الإمارات تستهدف البناء على هذه المقومات باستخدام أفكار مُبتَكَرة وغير تقليدية للتعجيل بتعافي اقتصادها من تداعيات الجائحة.

وأضاف أن اقتصاد الإمارات لديه مقومات متوفرة على أرض الواقع تمكنه من تحويل تحديات الجائحة إلى فُرَص، موضحاً أن من أبرز هذه المقومات تصنيف الإمارات في المركز الأول على مستوى المنطقة والــ 16 عالمياً في تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لأحدث تقرير صادر من البنك الدولي، كما تتفوق الإمارات إقليمياً في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفقاً لـ«أونكتاد».

وأضاف التقرير أن هذا الاتجاه من جانب الإمارات اتضح جلياً في فعاليات أحدث دورة من «الملتقى السنوي للاستثمار»، حيث بحثت الإمارات أفكاراً ومبادرات اقتصادية جديدة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «نأمل أن يكتشف المشاركون أفكاراً جديدة ومبتكرة وفرصاً استثمارية ضرورية لإعادة البناء بشكل أفضل وضمان عملية التعافي بعد مرحلة الجائحة».

ومن جانبها، رصدت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة لمجلة «إيكونومست» البريطانية نجاحاً مُبشراً لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات الإنشائية الكبرى المتنوعة في الإمارات.

وأكدت أن الشراكة أثبتت نجاحات لافتة خلال السنوات الأخيرة من خلال عدد من المشروعات الكبرى التي جرى إنشاؤها في الدولة بالشراكة بين القطاعين، فهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أعلنت مؤخراً أنها استقطبت من خلال هذه السياسة استثمارات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 40 مليار درهم منذ عام 2016 وحتى الآن.

وأشارت إلى اعتزام الإمارات التوسع في سياسة الشراكة بين القطاعين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة والمتغيرات الجديدة التي فرضتها الجائحة.

وعلى صعيد آخر، توقعت شركة «ماركتس انسايتس ريبورتس» الأمريكية أن يحقق قطاع البنية التحتية في الإمارات نمواً إجمالياً مُركباً بمعدل 5% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

وقالت الشركة إن الـ 5 سنوات المقبلة ستشهد تنفيذ 36 مشروعاً للبنية التحتية في الدولة، وفقاً لخطط مسبقة وعقود جرى بالفعل إرسائها، موضحاً أن الإمارات ستشهد أيضاً تنفيذ منشآت أمنية وخمسة مبان حكومية عامة.

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