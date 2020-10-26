بنوك تُحذّر من عمليات احتيال عبر الصراف الآلي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

حذرت بنوك وطنية من عمليات احتيال قد تستهدف العملاء عبر ماكينات الصراف الآلي، داعية إلى اتباع 3 خطوات رئيسية لتجنب أي عمليات احتيال أو نصب مع تزايدها أخيراً بسبب أزمة جائحة «كورونا».

وقالت البنوك في رسائل قصيرة لعملائها أمس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني: «انتبه لمحيطك، فبينما تقوم بسحب أو إيداع النقود في ماكينة الصراف الآلي يجب عليك اتباع خطوات بسيطة لتجنب الاحتيال والنصب».

وأوضحت البنوك أنه يجب الحذر من وجود أشخاص مريبة أو أي شخص يحاول تشتيت انتباه العميل أثناء استخدام الصراف الآلي، وضرورة فحص ماكينة الصراف بحثاً عن تغييرات أو علامات غير معتادة، وطلبت تغطية الرقم السري عند إدخاله. وطلبت البنوك من عملائها الإبلاغ فوراً عن أي أنشطة احتيالية من خلال الجهات المختصة في الدولة.

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