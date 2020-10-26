تأجيل ثانٍ لاجتماع مجلس إدارة «أرابتك»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن تأجيل موعد اجتماع مجلس إدارتها، الذي كان مقرراً عقده أمس الأحد، إلى الأربعاء المقبل.

ولم تذكر الشركة أسباب التأجيل، الذي يعتبر الثاني على التوالي، حيث تم تأجيل سابقاً من يوم الاثنين الماضي. ومن المقرر أن يناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع، جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

كان مجلس إدارة الشركة ناقش القرارات والإجراءات المتخذة للمضي قدماً في خطة التصفية، وذلك خلال اجتماعه المنعقد في 8 أكتوبر الجاري.

وصوت مساهمو «أرابتك» في اجتماع العمومية أواخر سبتمبر الماضي، لصالح حل الشركة، نظراً لأوضاعها المالية غير المستقرة.

ويمنح القرار مجلس الإدارة، فترة زمنية أقصاها شهران للتباحث مع الأطراف المعنية أصحاب المصلحة، قبل تقديم طلب التصفية للمحاكم المختصة.

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