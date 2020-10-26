«ستاندرد تشارترد» أفضل بنك لخدمات الرنمينبي

المصدر: دبي - البيان

حصد بنك «ستاندرد تشارترد» جائزة أفضل بنك لخدمات الرنمينبي في الإمارات للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز مجلة «ذا أسيت» المالية، كما حصد البنك جائزة «تريبل أيه» عبر أسواق عدة تقديراً لعمله المتميز في خدمات الرنمينبي، وتعزيز جهوده في هذا القطاع.

وتسلط الجائزة الضوء على العمل الاستثنائي لبنك «ستاندرد تشارترد» في مجال خدمات الرنمينبي، وريادته العالمية في تعليم وتشجيع استخدام الرنمينبي دولياً. ويأتي حصول البنك على الجائزة للعام الثاني على التوالي تقديراً لجهوده المجدية في هذا القطاع، من إدارة النقد إلى خدمات الأوراق المالية.

وقال محمد سلامة، المدير الإقليمي للخدمات المصرفية العالمية والشركات التجارية والمؤسسات للبنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: تشكل هذه الجائزة دليلاً على الكفاءة الكبيرة لبنك ستاندرد تشارترد في مجال خدمات الرنمينبي، وإشارة إلى وجودنا طويل الأمد في أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط. فجذورنا العميقة وإرثنا الثري في هذه المنطقة يمنحنا رؤية وعمقاً معرفياً لا نظير لهما، ما يمكنّنا من استهداف مجموعة من فرص النمو عبر الرنمينبي، ونتطلع إلى مواصلة الاستفادة من خبرتنا في مجال الرنمينبي لتعزيز استجابتنا لظروف السوق المتغيرة.

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