استطلاع: «كوفيد 19» فرض تسريع تبني الإدارة المالية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أكدت نتائج استطلاع أجراه قسم خدمات استشارات المحاسبة المالية في إرنست ويونغ «EY» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن التداعيات الناجمة عن تفشي وباء «كوفيد 19» ضرورة قيام المديرين الماليين بتسريع تبني التوجهات الرقمية، التي بدأت بالفعل تسود في بيئة العمل المالية.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن 56% من المديرين الماليين المشاركين أشاروا إلى أن تطوير قدراتهم في مجال الأتمتة والتقنيات الرقمية يمثل أولوية قصوى. ويدرس 69% من المشاركين في الاستطلاع إمكانية استخدام تقنيات الأتمتة في عمليات مالية متعددة، أو أنهم يطبقون بالفعل تقنيات الأتمتة على هذه العمليات، ويعتزمون العمل على زيادتها في المستقبل القريب.

تأتي نتائج الاستطلاع في وقت تواجه فيه الإدارة المالية تحديات جمة من ناحية التمويل والسيولة، بالإضافة إلى تعطل سير الأعمال، إذ أشار 71% من المديرين إلى أن الحفاظ على استمرارية الأعمال يمثل أولوية قصوى، في حين أكد 69% ممن شملهم الاستطلاع أن التغلب على تحديات التمويل والسيولة يمثل أيضاً أولوية قصوى لمؤسساتهم.

تحديات

وقال خورام ميان، رئيس خدمات التدقيق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «EY»: لا يمكن الاستخفاف بحجم التحديات التي تواجه المديرين الماليين، حيث يتعين على العديد منهم الموازنة بين متطلبات الاستجابة الفورية للتداعيات، التي تفرضها الأزمة على المدى القصير، والتخطيط في الوقت ذاته للمستقبل عبر تعزيز الصلابة والمرونة الضرورية للانتقال إلى المرحلة التالية. وتمثل جائحة «كوفيد 19» مبرراً قوياً لتسريع مسيرة التحول الرقمي، التي تمثل عنصراً أساسياً لتزويد الوظائف المالية بقدرات إضافية تساعدها على استئناف النمو بعد انحسار الجائحة. وستتطلب الأشهر المقبلة جهوداً جبارة من قبل المديرين الماليين لتحقيق التوازن بين أهدافهم على المدى القصير والمتوسط.

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