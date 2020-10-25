ندوة افتراضية لتعريف مزايا دبي التنافسية في تجارة القهوة

المصدر: دبي- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي ممثلة بمكاتبها التمثيلية الخارجية في أمريكا اللاتينية، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة مؤخراً ندوة إلكترونية حول دور دبي منصة مثالية تصل بين دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط في تجارة القهوة، وذلك بحضور الأطراف المعنية والمنتجين وممثلين من المناطق الحرة وقطاع التجارة في دولة الإمارات ودول أمريكا اللاتينية.

وهدفت الندوة الإلكترونية، التي شارك فيها 388 مشاركاً إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات، التي يمكن لمنتجي البن ومشتريه ومورديه استخدامه لزيادة تدفق تجارة البن والقهوة، ومشاركة الحضور أبرز قصص نجاح تجارة البن والقهوة، بالإضافة إلى التعريف بمركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة وأحدث المزايا، التي يوفرها المركز لمصدري وتجار أمريكا اللاتينية باعتباره نقطة الدخول إلى أسواق دول الشرق الأوسط.

وشملت قائمة المشاركين في الندوة الافتراضية أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وكارلوس كوستا، مدير إدارة السلع في «أي دي أند اف مان كابيتال ماركتس ED&F Man Capital Markets»، ومحمد محمد، مدير أول قطاع مبيعات الشركات في مركز دبي للسلع المتعددة، وماركو بيليناتو، رئيس قسم القهوة في مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، وماريا بافاني، مؤسسة مشروع «تريس مارياز كوفي Tres Maria’s Coffee»، وخالد الزير، مدير الجودة في وجار لتجارة القهوة وبلاك روبوستا لتجارة القهوة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «بموقعها على مفترق الطرق بين الشرق والغرب، تتحول دبي سريعاً إلى مركز عالمي لصناعة القهوة، كما أن ارتباط الإمارة بأمريكا اللاتينية يعد أمراً أساسياً في هذا السياق بالطبع. من خلال مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، قمنا ببناء منظومة توفر كل الدعم والبنية التحتية المطلوبة لخدمة صناعة القهوة الدولية عبر سلسلة القيمة. ويسعى مركز دبي للسلع المتعددة، من خلال الاستفادة من علاقاته القائمة منذ مدة طويلة مع أمريكا اللاتينية، جنباً إلى جنب مع خبرته في تسهيل تجارة السلع، إلى تعزيز ومضاعفة الفرص، التي توفرها القهوة والمساهمة في نمو هذه الصناعة بشكل عام. وما يدعو إلى التفاؤل أننا وعلى الرغم من التحديات العالمية الواضحة ما زلنا نشهد اهتماماً متزايداً من شركات أمريكا اللاتينية التي تسعى إلى الاستفادة من علاقات دبي القائمة مع بعض الأسواق الأسرع نمواً في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها».

وخلال كلمته في الندوة الافتراضية، أكد عمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي أن القهوة هي ثاني أكثر السلع تداولاً بين دبي وأمريكا اللاتينية، مشيراً إلى أن التزام إمارة دبي وحرصها على تعزيز نمو تجارة البن سيجعلها بوابة لتجارة وتداول قهوة أمريكا اللاتينية إلى العالم. وأشار خان إلى أهمية الندوة في تعريف مجتمع الأعمال في أمريكا اللاتينية بفرص تجارة القهوة وموقع دبي الجغرافي المميز، الذي يصل بين دول أمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط في تجارة وتداول القهوة، مؤكداً كذلك أن الغرفة تحرص عبر مكاتبها التمثيلية الخارجية في البرازيل وبنما والأرجنتين على تعزيز التعاون ومساعدة رجال الأعمال في دول أمريكا اللاتينية على توسيع نطاق أعمالهم ودخول أسواق الشرق الأوسط عبر دبي.

ومن جهته قال كارلوس كوستا: «إن الإقبال على طلب القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نمو متزايد، ودول أمريكا اللاتينية توفر 24% من هذا الطلب، مشيراً إلى أن الطلب الحالي على القهوة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يبلغ سنوياً 6.5 ملايين كيس، ومع زيادة الطلب بنسبة 5% سنوياً في المتوسط (أعلى من المتوسط العالمي البالغ 2%)، يمكن أن يصل حجم السوق إلى 8.9 ملايين كيس في العام 2030».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز