شركة «PayBy» تطلق أنظمة دفع ذكية لدعم الشركات الصغيرة

المصدر: دبي- البيان

أطلقت شركة التكنولوجيا المالية المبتكرة «PayBy»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، باقة من حلول الدفع الذكية؛ الأمر الذي يساعد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحصيل المدفوعات بكل يسر وسهولة، ناهيك عن معالجة الحواجز الرقمية وتنمية أعمالهم.

وتعتمد حلول «PayBy» على تقنية رقم الاستجابة السريعة QR Code منخفضة التكلفة وسهلة الاستخدام؛ كما يمكن نشر هذه الحلول، من خلال تطبيقات الأجهزة المحمولة أو مواقع الويب أو المتاجر التقليدية؛ وتمكن هذه التقية التجار من تحصيل إيرادات محسنة وفعالة وسريع، بدون رسوم متكررة شهرية أو تكاليف إعداد.

ويعد الرمز الذكي Smart Code، وهو أحد الحلول المبتكرة لدى الشركة، من الحلول التي تدعم قطاع التجزئة في الإمارات، الذي يتعافى من آثار جائحة «كوفيد 19»؛ حيث لا تتحمل الشركات أي نفقات رأسمالية أو تكلفة متكررة. ومن خلال استخدام الرمز الذكي مثل طباعة الرمز الذكي من نظام «PayBy»، يمكن للشركات بعد ذلك تشغيل حملات ترويجية وإنشاء برامج ولاء العملاء، وتشغيل عروض المبيعات لتحسين الاحتفاظ بالعملاء.

أما الصندوق الذكي فهو يتسم بالتكلفة المنخفضة وسهل التثبيت ليكمل عمل نقاط البيع الحالية، مع السماح للمستهلكين باستخدام المدفوعات المستندة إلى رمز الاستجابة السريعة؛ ويعمل الصندوق مثل ماسح البطاقة، حيث يضع المستخدمون هواتفهم فوق الصندوق حتى يمكن مسحها ضوئياً.

ويلعب قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الإمارات دوراً مهماً في تنمية الاقتصاد، حيث يضم 95% من جميع الشركات، ويعمل به 42% من القوى العاملة في الدولة. ويسهم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 40% في قيمة اقتصاد دبي، و60% في اقتصاد الإمارات.

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