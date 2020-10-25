انطلاق «فضي» للموسم الـ 25 للقرية العالمية

المصدر: دبي - شيرين فاروق ــ تصوير: سالم خميس

شهد اليوم الأول للقرية العالمية أمس احتفالاً مبهراً إيذاناً ببدء الموسم الـ25 والذي تحتفل فيه القرية بيوبيلها الفضي، حيث توافد الزوار بشكل كبير من مختلف الجنسيات والأعمار منذ الساعة الرابعة عصراً لمشاهدة احتفالات الافتتاح، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية، ويستمر الموسم حتى 18 أبريل 2021.

واكتست واجهات بوابات القرية العالمية باللون الفضي، حيث تم إطلاق قصاصات من الورق الفضي اللامع على الواجهات احتفالاً بالزوار الذين سارعوا إلى التقاط الصور ومقاطع الفيديو لموسم القرية الجديد والذي طال انتظاره، حيث ارتدى الجميع الكمامات وتم تعقيم جميع الضيوف، إضافة إلى تطبيق مسافات التباعد الاجتماعي.



إجراءات

وقال خالد بن مقبل، مدير أول الاتصال الحكومي والتشريفات في القرية العالمية: تحرص القرية على الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنها تطبيق سياسات التباعد التي ستكون على أوسع نطاق في جميع أنحاء القرية، حيث تم إضافة مقاعد مخصصة للضيوف أمام المسرح الرئيس لضمان تطبيق إرشادات التباعد على النحو الأمثل، مع إلزامية ارتداء الكمامات من قبل جميع الضيوف والموظفين.

وأضاف: صممت القرية كمامات مزدانة بألوان زاهية توزع مجاناً للأطفال لتعزيز تجربتهم في بيئة مريحة، إضافة إلى تثبيت أجهزة قياس الحرارة على جميع مداخل الوجهة، وتم تركيب أكثر من 600 جهاز لتعقيم اليدين في جميع أنحاء القرية، كما تم تنظيف وتعقيم عربات الريكشا، وجميع الجولات الترفيهية في منطقة كرنفال، بعد كل جولة، وستكرر عمليات التنظيف والتعقيم خلال ساعات العمل مع إجراء عمليات تنظيف وتعقيم واسعة النطاق على جميع المنشآت يومياً بعد إغلاق أبواب القرية العالمية.

وأضاف: تستقبل القرية ضيوفها في الموسم الخامس والعشرين لوقت أطول في أيام السبت حيث تفتح أبوابها لأول مرة ابتداءً من الساعة الثانية ظهراً، وحتى الحادية عشرة مساءً، ومن الأحد إلى الأربعاء من الرابعة عصراً وحتى منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول الساعة 11:30 مساءً.، أما أيام الخميس والجمعة والعطل الرسمية فمن 4 عصراً وحتى 1 بعد منتصف الليل، وتغلق بوابات الدخول في 12:30 بعد منتصف الليل، وخصصت القرية العالمية أيام الإثنين لدخول العائلات والنساء فقط، إلا في حالة العطل الرسمية.



مشاركة

ويشارك في القرية العالمية هذا الموسم ما يقارب من 78 دولة متمثلة في 26 جناحاً، يتألق كل منها بثقافاته وتراثه وتاريخه ومحلاته التي تقدّم الحرف والمشغولات اليدوية والمنتجات الأصيلة والنكهات الفريدة، إضافةً إلى العروض الثقافية المفضلة لدى ضيوف الوجهة. وتعتبر أجنحة روسيا وكمبوديا وفيتنام أحدث الإضافات لهذا الموسم في القرية العالمية.

وتستضيف القرية هذا الموسم 19 مطعماً وأربعة مقاهٍ يمكن للضيوف الاختيار بينها، مع تقديم المطابخ الجديدة هذا الموسم من جورجيا وسوريا وأمريكا وجنوب أفريقيا.، كما سيكون محبّو الوجبات الشعبية العالمية على موعد مع تجارب جديدة يقدمها أكثر من 170 من الأكشاك وعربات الطعام لتكون القرية العالمية أكثر الوجهات تنوعاً بالنكهات العالمية في المنطقة.

وأطلقت القرية العالمية تطبيقها الجديد للهواتف المتحركة وموقعها الإلكتروني الجديد بالتزامن مع انطلاق الموسم الخامس والعشرين، اللذين يمكنان الضيوف من شراء التذاكر الإلكترونية بكل سهولة والاستمتاع بالعديد من الخصائص الفريدة والأعلى في المعايير العالمية أثناء زيارتهم للوجهة، كما يمكن للضيوف الراغبين بالاستمتاع بحلول الدفع الذكية وغير النقدية الاستفادة من تطبيق «GV Pay by noqodi» الذي أطلقته الوجهة مؤخراً ويمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية في جميع المنافذ والمحلات.

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