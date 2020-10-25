توقف وجيز لخدمات بنك "دبي الإسلامي" ابتدءً من 28 أكتوبر

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفاد بنك دبي الإسلامي، بأن خدماته المصرفية سوف تواجه توقف وجيز خلال الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر 2020.

وذكر البنك في رسالة نصية اليوم إلى عملائه اطلعت عليها "البيان": "عزيزي المتعامل، سوف تواجه توقف وجيز في الوصول إلى خدماتنا المصرفية من 28 إلى 31 أكتوبر 2020 حيث نقوم بدمج نور بنك إلى بنك دبي الإسلامي".

واستكمل بنك دبي الإسلامي في يناير الماضي عملية الاستحواذ على نور بنك، من خلال تنظيم صفقة جرى خلالها تبادل الأسهم.

وتماشياً مع عملية الاستحواذ، تم دمج عمليات نور بنك بالكامل في بنك دبي الإسلامي.

وبصفته الجهة المستحوذة، أعلن "دبي الإسلامي" في وقت سابق أنه ملتزم بالكامل بتوفير عملية انتقال سلسة لعملاء كلا البنكين، مع ضمان استمرارهم في الحصول على أفضل تجربة مصرفية ممكنة خلال عملية الدمج وبعدها.

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