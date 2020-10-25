6 مزايا لتداول العقود المستقبلية في سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

توفر منصة تداول العقود المستقبلية للأسهم في سوق دبي المالي، التي تم تدشينها مطلع الأسبوع الماضي، زخماً جديداً ونقلة نوعية لمكانة دبي الرائدة مركزاً ديناميكياً لأسواق رأس المال، يتيح المستثمرين فرصة فريدة ومتنوعة تمكنهم من التحوط وتغطية مراكزهم الاستثمارية والوصول إلى الرافعة المالية في السوق.

وتتيح المنصة عقوداً مستقبلية لآجال مختلفة، تتراوح بين شهر وشهرين وثلاثة شهور، على الأسهم الفردية لمجموعة من الشركات النشطة المدرجة في السوق بما في ذلك: إعمار العقارية، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات دبي الوطني، إعمار للتطوير، وإعمار مولز. وتستهدف المنصة تعزيز وتنويع قائمة مشتقات الأسهم المتداولة من خلالها لاحقاً، عبر إضافة العقود المستقبلية المرتبطة بالمؤشرات.

وحدد سوق دبي المالي 6 فوائد ومزايا للمستثمرين تقدمها العقود المستقبلية للأسهم في السوق وهي: «الرافعة المالية» و«الأرباح الناشئة عن انخفاض الأسعار وارتفاعها» و«التحوط» و«التداول والمراجحة» و«الفعالية من حيث التكلفة» و«التوحيد القياسي».

الرافعة المالية

وتعد «الرافعة المالية» ميزة أساسية للعقود المستقبلية للأسهم، وتتراوح الدفعة الأولية (تُسمى الهامش الأولي)، التي يجب على المستثمر سدادها بين 20% و30% من قيمة العقد (بما يشمل الهامش الذي يفرضه الوسطاء)، ويمكن أن يؤدي هذا التضخيم لأثر رأس المال، والذي يسمى الرفع المالي، إلى أرباح (أو خسائر) كبيرة. ويمكن أن تكون هذه الأرباح (أو الخسائر) أكبر بكثير من المبلغ المُستَثمر. ويرد بيان مفهوم الرافعة المالية بمزيد من التفصيل في قسم لاحق.

الأرباح والتحوط

يتيح البيع مقدماً البيع على المكشوف والشراء مجدداً للمستثمر تحقيق ربح من سهم ما سعره آخذ في الانخفاض. ويتيح الشراء والبيع لاحقاً للمستثمر تحقيق ربح من سهم سعره آخذ في الارتفاع، بينما يتيح التحوط لمديري محافظ الأوراق المالية والمستثمرين حماية محافظهم ضد مخاطر تقلبات السوق، سواء بزيادة تعرضهم لتقلبات السهم محل العقد أو المؤشر أو خفضه، ويرد بيان مفهوم التحوط بالتفصيل في قسم لاحق.

التداول والمراجحة

يمكن للمستثمرين الاستفادة من الأداء المتفوق لسعر سهم على آخر من خلال التداول الزوجي، وذلك عن طريق شراء سهم وبيع آخر عبر العقود المستقبلية. وتوجد أيضاً فرص للمراجحة عندما تتباين أسعار العقود المستقبلية وأسعار الأسهم الأساسية.

ومن بين المزايا والفوائد أيضاً الفعالية من حيث التكلفة، حيث يمكن أن تكون رسوم العقود المستقبلية أقل من رسوم تداول الأسهم، وأيضاً التوحيد القياسي حيث تكون العقود المستقبلية دائماً في شكل موحد.

كيفية التداول

يمكن تداول العقود المستقبلية في سوق دبي المالي من خلال خطوات بسيطة تشمل فتح حساب لدى أحد الوسطاء المرخصين للتداول بالمشتقات، ثم إدخال أمر مع الوسيط إما لشراء وإما لبيع عقد مستقبلي من خلال القنوات المتاحة (مثل الاتصال بالوسيط أو التداول عبر الإنترنت أو التداول عبر الهاتف المحمول). وسيتم إدخال الصفقة على نظام التداول وتنفيذها في حالة توفر سعر مطابق. سيتم احتساب قيمة التداول وفقاً للمعادلة (عدد العقود * حجم العقد * السعر)، ويحتاج المستثمر إلى إيداع الحد الأدنى للهامش الأولي لدى الوسيط قبل تنفيذ أي صفقات، وسيتم تسجيل الصفقة للمقاصة والتسوية مع دبي للمقاصة.

ويتم احتساب الربح أو الخسارة نتيجة التغير في سعر السوق للعقد وتسويتهما على أساس يومي، وعند إغلاق المركز، سيتم تحرير أي هامش متعلق بهذا المركز في حساب العميل لدى الوسيط، بعد تعديله بقيمة الربح أو الخسارة. بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالعقود حتى تاريخ الانتهاء، سيتم إغلاق العقد وتسويته تلقائيا بواسطة دبي للمقاصة بسعر التسوية النهائية. يجب على المستثمرين الإحاطة بمواصفات العقود المستقبلية وآليات التداول بها وفهم المخاطر المرتبطة بها قبل البدء بالتداول بهذه العقود.

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