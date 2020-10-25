«أبوظبي الإسلامي» يتيح استخدام «Apple Pay»

المصدر: أبوظبي- البيان

كشف مصرف أبوظبي الإسلامي، عن بدء تزويد عملائه بخدمة Apple Pay للدفع الإلكتروني، والتي تُعد الوسيلة الأكثر أمناً وخصوصية للدفع. وتُساعد هذه الخدمة العملاء على تجنب تقديم بطاقات الدفع الخاصة بهم لأي شخص، وتفادي الضغط على أي أزرار أو الدفع نقداً، فضلاً عن الاستفادة من قدرات هواتف iPhone لحماية جميع عمليات الدفع.

وتسمح وسيلة الدفع الرائدة للعملاء بإتمام عمليات الدفع، عبر تقريب هواتف iPhone أو ساعات Apple Watch الخاصة بهم من أجهزة الدفع. وتتسم عمليات الدفع، التي تتم عن طريق خدمة Apple Pay بالأمان الكامل، لا سيما أنها تخضع لعملية مصادقة بواسطة تقنية التعرف على الوجه أو خاصية بصمة الإصبع أو الرمز السري للجهاز، فضلاً عن ميزة الرمز الأمني الديناميكي الفريد، الذي يُستخدم لمرة واحدة. وينتشر استخدام خدمة Apple Pay في مختلف متاجر المواد الاستهلاكية والصيدليات وسيارات الأجرة والمطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة وغيرها.

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسعى المصرف إلى تعزيز تجربة عملائه، سواء عن طريق الارتقاء بعروضنا الرقمية أو توفير حلول دفع آمنة ومريحة. ويأتي طرح خدمة Apple Pay لحملة بطاقات مصرفنا في مرحلة مهمة، نشهد فيها تزايداً في معدلات الطلب على عمليات الدفع غير التلامسي، لا سيما في ضوء المعايير الجديدة التي فرضتها علينا جائحة (كوفيد 19) والتي تتطلب الامتثال لمعايير التباعد الاجتماعي».

وشهدت حلول الخدمات المصرفية الرقمية، التي يقدمها المصرف، والتي تُشكل أساس استراتيجيته للنمو، إقبالاً كبيراً خلال فترة الجائحة، حيث بلغت نسبة مستخدمي القنوات الرقمية للمصرف 75% من إجمالي عملائه، وأُجريت من خلالها 97% من عمليات تحويل الأموال. وتُجرى حالياً أكثر من مليوني عملية مالية شهرياً عبر تطبيق المصرف للأجهزة الذكية. وكان المصرف طرح مؤخراً خدمة رقمية تُمكّن العملاء من تحديد مواعيد زيارتهم لفروعه بشكل مسبق.

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