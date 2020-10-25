شراكة بين «دبي للسيليكون» و«الحرة الدولية»

المصدر: دبي- البيان

وقّعت «سلطة واحة دبي للسيليكون»، اتفاقية مع هيئة المنطقة الحرة الدولية، تتيح للشركات العاملة لدى الهيئة القائمة أو الجديدة، العمل في واحة دبي للسيليكون، بما يعزز مرونة مزاولة الأعمال في دولة الإمارات، كما ستتيح هذه الاتفاقية لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة من التوسع بأعمالهم، والاستفادة من فرص التعاون مع مئات الشركات وخبراء التكنولوجيا والابتكار والمشاريع الناشئة، التي تتخذ من مجمع دبي الرقمي، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، وواحة دبي للسيليكون بشكل عام، مقراً لها. ووقّع الاتفاقية كلٌ من الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، ومارتن بيدرسن رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «واحة دبي للسيليكون، تمثل من موقعها كمنطقة حرة تكنولوجية متكاملة، منصة مفتوحة لمزاولة الأعمال، وعقد الشراكات التجارية الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، التي تتخذ من الواحة مقراً لها». وأضاف: «اتفاقية التفاهم بين سلطة واحة دبي للسيليكون وهيئة المنطقة الحرة الدولية، تؤسس لإتاحة المجال أمام الشركات متنوعة التخصصات المسجلة لدى الهيئة، العمل انطلاقاً من واحة دبي للسيليكون، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والمرافق الحديثة، والفرص العديدة التي توفرها لقطاعات الأعمال محلياً وإقليمياً وعالمياً».

وقال مارتن بيدرسن إن هذه الخطوة تلعب دوراً حيوياً في خطط النمو التي وضعتها هيئة المنطقة الحرة الدولية لتسريع تحقيق تطلعاتها على المستوى الدولي، مؤكداً أن المرافق اللوجستية والصناعية والتجارية التي توفرها واحة دبي للسيليكون بشكل خاص، ودبي عموماً، ستعزز من قدرة الهيئة على جذب استثمارات عالمية، وخدمة مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية، مضيفاً أن المزيد من التفاصيل حول الاتفاقية، ستعلن في وقت لاحق.

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