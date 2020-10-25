افتتاح مركز خيمة زمان للتسوق في العين

المصدر: العين - البيان

افتتح الشيخ مسلم بن سالم بن حم العامري عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم أمس، مركز خيمة زمان للتسوق في المويجعي بمنطقة العين، الذي يتكون من 150 قسماً مختلفاً، كما تمكّن سوق خيمة زمان من توفير 300 فرصة عمل للباحثين عن عمل.وتجول الشيخ بن حم على أجنحة وأقسام السوق، واستمع من العاملين إلى شرح عن المعروضات، وما يقدمونه للزوار من سلع ومنتجات محلية وعالمية.

وأشاد بمستوى السوق، والذي يوفر منتجات متنوعة من مختلف الدول، لافتاً إلى أهمية التنوع الثقافي المنعكس على الزائرين لمركز التسوق.

ويمتدّ المركز على مساحة 3400 متر مربّع موزعة على طابقين مصممة بشكل يسهّل على الزائر التنقل بين الأجنحة والأقسام المختلفة التي تعرض الإلكترونيات والأجهزة الرياضية والأجهزة المعلوماتية، إضافة إلى المشغولات اليدوية والدخون والعطور والحلويات والإكسسوارات ولوازم المرأة العصرية من الملابس ومستحضرات التجميل والمنتجات الجلدية وأجنحة العباية والشيلة والاحتياجات الأسرية كافة.

وللحفاظ على سلامة الموظفين والمتسوقين تم إجراء فحوصات «كوفيد 19» لجميع الموظفين بالمتاجر، وهذا الفحص سيتم إجراؤه أسبوعياً، كما تم تركيب بوابات فحص حراري في جميع مداخل السوق.

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