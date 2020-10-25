«غرفة الشارقة» تستعرض الفرص الاستثمارية

المصدر: الشارقة- البيان

اختتمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مشاركتها الفاعلة في أعمال الدورة الرقمية الأولى من ملتقى الاستثمار السنوي الافتراضي لعام 2020، والذي نظمته وزارة الاقتصاد خلال الفترة 20- 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار «إعادة تشكيل الاقتصادات: التحول نحو مستقبل رقمي مرن ومستدام».

وشاركت الغرفة من خلال جناح افتراضي ضمن المعرض المصاحب للملتقى، عرفت من خلاله المستثمرين بالتسهيلات والحوافز، التي تقدمها وتوفرها غرفة الشارقة والمؤسسات العاملة تحت مظلتها إلى أصحاب الشركات ورجال الأعمال، لا سيما خدماتها عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الذكي، التي تُسهل مزاولة الأعمال القائمة رقميا بما يعزز تنافسيتها وتنميتها المستدامة، فضلاً عن الترويج للمناخ الاستثماري في إمارة الشارقة، التي تعتبر من الوجهات الجاذبة للمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والأجنبية نظراً لما تتمتع به من مزايا وتسهيلات عدة، وتوفر الفرص في العديد من القطاعات الاقتصادية وببنية تحتية حديثة، تدعمها الأنظمة والتشريعات القانونية المحفزة.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي المدير العام لغرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركة الغرفة في الملتقى جاءت مثمرة وبناءة، وحققت الأهداف في تعزيز علاقات التعاون مع العديد من الغرف التجارية والصناعية والمؤسسات والهيئات الاقتصادية ووكالات الترويج الاستثماري للدول العربية والأجنبية، مشيراً إلى أن الملتقى يعد مناسبة سنوية للتعريف ببيئة الاستثمار في الشارقة والمزايا، التي تزخر بها وما تقدمه من تسهيلات وحوافز مشجعة للمستثمرين.

استراتيجية

قالت فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بالغرفة إن المشاركة جزء من استراتيجية عمل الغرفة بالاستفادة من الأحداث والملتقيات الاقتصادية، التي تحدث في الدولة والمنطقة والعالم للترويج المثالي للاستثمار بالإمارة والتعريف بالمزايا والحوافز، التي تمتاز بها.

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