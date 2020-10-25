ندوة «ميلس رواد» تبحث فرص وتحديات مشاريع الأغذية

المصدر: الشارقة - البيان

عقد «ميلس رُوّاد» - إحدى مبادرات مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رُوّاد»- ندوة افتراضية عبر تطبيق Webex لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال في قطاع الأغذية في الدولة.أدارت الندوة فاطمة آل علي مدير إدارة دعم وتمويل المشاريع في «رُوّاد» وبمشاركة نخبة من رواد ورائدات الأعمال الإماراتيين المنتسبين إلى عضوية المؤسسة، والذين ناقشوا باستفاضة عدداً من المحاور الرئيسية التي تناولتها الندوة.

تمثلت محاور الندوة في أسباب إقبال رواد الأعمال على قطاع الأغذية، ومدى سهولة الإجراءات من قبل المؤسسات الحكومية، ودور صاحب العمل في إدارة وتشغيل المشروع، وأثر حقوق الامتياز التجاري (الفرنشايز) على جودة المنتجات والخدمات، وفرص النمو والتوسع لمشاريع هذا القطاع، والتحديات الرئيسية فيه، والمقترحات والحلول المناسبة لتطويره.

وأوضح حمد علي عبدالله المحمود مدير مؤسسة «رُوّاد» أن المبادرة تهدف إلى تكوين حلقة وصل بين الأعضاء من أصحاب المشاريع والمؤسسة والجهات المعنية في الإمارة ضمن حلقات نقاشية تتمحور حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال وكذلك الفرص الجديدة المتاحة للمشاريع في سوق العمل، واستعراض الأفكار التي تسهم في تطوير بيئة محفزة ومتجددة لهم، فضلاً عن مناقشة الآفاق والسبل الممكنة في دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لفئة المواطنين والعمل على متابعة البيئة التحفيزية للمشاريع في إمارة الشارقة.

ولفتت فاطمة آل علي إلى أن عدد المشاريع المدعمة من قبل المؤسسة يبلغ 677 مشروعاً، منها 345 مشروعاً في قطاع الأغذية، منوهة بأن إجمالي العدد التراكمي للمشاريع الحاصلة على التمويل منذ نشأة المؤسسة يصل إلى 90 مشروعاً منها 60 مشروعاً بتمويل مباشر من قبل المؤسسة، و30 مشروعاً بتمويل غير مباشر من قبل مصرف الشارقة الإسلامي، وبإجمالي تمويل للفئتين بلغت قيمته 26,668,700 درهم، ومن ضمن هذه المشاريع الممولة 18 مشروعاً في قطاع الأغذية والمشروبات وبقيمة تمويل إجمالية بلغت 5,877,000 درهم.

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