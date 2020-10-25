«إكسبو الشارقة» يستعرض خطوات الإمارات لدعم السياحة

المصدر: الشارقة - البيان

استعرض سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، الجهود الحكومية التي اتخذتها الإمارات في مواجهة التحديات التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19»، وأهم القرارات الصادرة في سبيل دعم جهود إعادة إحياء قطاع السياحة واستغلال مقوماته لدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي بعد تداعيات الأزمة الصحية، وتعزيز إسهامات القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة كمساهم رئيس وقوي في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة مركز إكسبو الشارقة ممثلاً في سيف محمد المدفع، في الاجتماع الدولي الافتراضي، الذي عقد مؤخراً من قبل منظمة السياحة العالمية والبيت العربي في مدريد بإسبانيا عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان «الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 في قطاع السياحة في العالم العربي»، وشهد الاجتماع مشاركة بسمة الميمان المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، وبيدرو مارتينيز أفيال مدير عام مؤسسة البيت العربي، وراكي فيليبس الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، وخالد بن الوليد الزدجالي مدير مكتب عُمان للمؤتمرات، وتيسير الملاح المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية.

وناقش الاجتماع حجم التأثير الذي نجم عن تداعيات أزمة كوفيد-19 في قطاع السياحة والسفر وقطاع المعارض والمؤتمرات بالدول العربية. وأشار سيف محمد المدفع خلال الاجتماع إلى أن الجهود الاستباقية والمبكرة التي اتخذتها القيادة الرشيدة لدولة الإمارات منذ اليوم الأول لانتشار هذه الجائحة، كانت سببا رئيساً في عودة النشاطات السياحة والمعارض والفعاليات وتعزيز قدرتها على أن تخطو خطوات سريعة في بدء مرحلة التعافي، حيث استأنفت الإمارات منذ شهر سبتمبر الماضي فعاليات الأعمال والمعارض نظراً لإيمانها بأهمية هذا القطاع ودوره في إعادة التدفق الاقتصادي والنشاط السياحي في الدولة.

ولفت المدفع إلى أهمية دور السياحة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تشكل إسهامات قطاع السفر والسياحة نحو 10.3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

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