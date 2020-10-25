5.6 مليارات رسوم امتياز «اتصالات» و«دو» في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

سددت شركتا «اتصالات» و«دو» نحو 5.61 مليارات درهم قيمة رسوم حق الامتياز الحكومي، خلال الأشهر التسعة الأولى بانخفاض 11.14% أو ما يعادل 703.5 ملايين درهم مقارنة بنحو 6.31 مليارات للفترة نفسها من 2019 وفق رصد «البيان الاقتصادي».

وتظهر القوائم المالية أن قيمة حق الامتياز، الذي دفعته مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» بلغ 4.439 مليارات درهم من يناير إلى سبتمبر الماضي بانخفاض 7.5% أو 359.7 مليون درهم مقارنة مع 4.79 مليارات في الفترة المقابلة من 2019، فيما سددت الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 1.17 مليار درهم بتراجع 22.7% أو 343.8 مليون درهم مقارنة بنحو 1.5 مليار في 2019.

وحددت وزارة المالية رسماً بنسب متفاوتة على الشركتين خلال الفترة من 2012 إلى 2016، قبل أن تقرر توحيده اعتباراً من 2017 وحتى 2021 في أإطار ترسيخ المساواة في معاملة الحكومة مع المشغلين، بحيث تفرض رسوم حق الامتياز على المشغلين بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة و30% على أرباح الشركة مع إعفاء إيرادات العمليات الدولية من هذه الرسوم.

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