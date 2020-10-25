سندات الإمارات ضمن الأكثر موثوقية عالمياً

المصدر: دبي- سيد صالح

وصف المعهد الدولي للتمويل، السندات السيادية التي تطرحها الإمارات بأنها تندرج ضمن فئة السندات الحكومية الأعلى عائداً على مستوى العالم، وبالتالي التي تحظى بأعلى مستوى من الإقبال من جانب المستثمرين العالميين.

وأوضح في تقرير بعنوان «مبادئ لتدفقات رأسمالية مستقرة وإعادة هيكلة عادلة للديون»، أن طرح السندات السيادية خلال العام الجاري شهد طفرة غير مسبوقة خاصة بعد تفشي «كوفيد 19» في العالم لتوفير مصادر للتمويل في مواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.

وأضاف المعهد، أن الفترة من أبريل وحتى نهاية سبتمبر 2020، شهدت طرح سندات طويلة الأجل بقيمة إجمالية بلغت 4 تريليونات دولار، استأثرت منها السندات الحكومية بنحو 2.7 تريليون دولار، موضحاً أن الإمارات كانت من ضمن أكثر الدول إصداراً للديون السيادية خلال العام الجاري.

وأضاف، أن الدولة اعتمدت في ذلك على الإقبال الهائل من جانب المستثمرين العالميين على السندات الحكومية الصادرة من دول الخليج العربي بصفة عامة، والإمارات بصفة خاصة، موضحاً أن السندات الحكومية التي تطرحها الإمارات تحظى أيضاً بدرجة عالية من الموثوقية لدى المستثمرين العالميين.

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