خطابات الضمان المصرفية تلامس 100 مليار بنهاية أغسطس

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت خطابات الضمان المصرفية ارتفاعها للشهر الثالث بعد تراجع استمر 5 أشهر بسبب تداعيات «كورونا» في مؤشر على عودة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة وتعطش العديد من القطاعات للتمويلات المصرفية.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي، عن أن البنوك زادت من تمويلاتها لخطابات الضمان المصرفية إلى 99 ملياراً و832 مليون درهم بنهاية أغسطس مقابل 98 ملياراً و740 مليون درهم بنهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري 1.1% أو 1.09 مليار درهم.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تصل قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات العاملة بالدولة في القطاعات الاقتصادية إلى 3.8 مليارات درهم خلال يونيو ويوليو وأغسطس 2020. وتتزامن الزيادة المتحققة خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد إعادة افتتاح الاقتصاد الإماراتي تدريجياً منذ نهاية مايو الماضي بعد إغلاق عدة أشهر بسبب تداعيات الجائحة وبالتالي تعكس الزيادة بداية جيدة للأنشطة الاقتصادية غير النفطية وخصوصاً قطاعات التجارة والشحن والنقل والتصنيع والزراعة، إذ تشير إلى تعطش العديد من القطاعات الاقتصادية للتمويلات المصرفية.

ووفقاً لإحصاءات «المركزي» سجل شهر يونيو 2019 أعلى مستوى لخطابات الضمان المصرفية على مدار السنوات السبع الماضية بعد بلوغها 106.1 مليارات درهم.

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