2 % نمو اقتصاد الشارقة و2.5% لرأس الخيمة 2021 - 2023

المصدر: دبي- وائل الخطيب

ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيف الائتماني، تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لإمارة الشارقة، عند BBB-، كما ثبتت التصنيف قصير المدى عند «A-3»، ومنحت النظرة المستقبلية للتصنيف، تقييم مستقر. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة، توقعات وكالة التصنيف بأن اقتصاد الشارقة سوف يتوسع بشكل مطرد بنحو 2 ٪ بين 2021 - 2023 .

وقالت الوكالة على الرغم من توقعاتها بحدوث انكماش اقتصادي في عام 2020، لا يزال اقتصاد الشارقة متنوعاً نسبياً، مقارنة بالهيئات السيادية الأخرى في المنطقة، ما سيدعم انتعاشاً متواضعاً في النمو، خلال فترة توقعاتها، وتستمد الإمارة أيضاً مزايا من كونها جزءاً من الإمارات، بما في ذلك الإنفاق الاتحادي في الإمارة.

كما ثبتت الوكالة تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية لإمارة رأس الخيمة عندA-، وثبتت التصنيف قصير المدى عند «A-2»، ومنحت التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة. وتعكس النظرة المستقبلية المستقرة لرأس الخيمة، توقعاتها بأن تحافظ الحكومة على موقفها المالي الحكيم خلال العامين المقبلين، وأن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيكون 2.5 ٪ معتدلاً بين2021 - 2023.

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