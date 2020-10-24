2818 شكوى للمستهلكين تعالجها «اقتصادية الشارقة» في الربع الثالث

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

عالجت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 2818 شكوى، تلقتها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020، فيما بلغ عدد الجولات الرقابية على مختلف المنشآت الاقتصادية في الإمارة 35 ألفاً و566 زيارة خلال الفترة نفسها، حيث استحوذت شكاوى حماية المستهلك النسبة الأكبر بعدد 2564 شكوى من إجمالي الشكاوى المعالجة، فيما بلغ عدد شكاوى الغش التجاري 153، في حين وصلت شكاوى وكيل الخدمات إلى 101 شكوى، كما أغلقت 6 منشآت اقتصادية، وتم تنبيه 3 منشآت أخرى، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية خلال الجائحة، وذلك بحسب سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وتوزعت شكاوى حماية المستهلك لتشمل العديد من القطاعات، حيث سجلت شكاوى قطاع السيارات وقطع غيارها 20% من إجمالي شكاوى حماية المستهلك، التي تلقتها الدائرة في حين بلغت شكاوى الهواتف المتحركة والإلكترونيات 15%، وشكاوى الأدوات الكهربائية ومواد البناء 9%، فيما بلغت شكاوى أنشطة الخدمات الشخصية 8%، وشكاوى المفروشات والستائر 8%، وشكاوى تصميم الأزياء وخدمات الأفراح 6%، وبلغت شكاوى السياحة والسفر والشحن 4%، في حين توزعت الشكاوى الأخرى بشكل متفاوت على مختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأكد السويدي أن الدائرة تسعى إلى تعزيز ثقافة المستهلك من خلال توعية المستهلكين والمستثمرين بحقوقهم وواجباتهم، من خلال بيئة تجارية مثالية ذات ثقافة عالية من الوعي والحيادية في إجراءات البيع والشراء في كل القطاعات الاقتصادية، متبعة بذلك أرقى المعايير والممارسات العالمية، حيث تؤكد تلك النتائج الدور الفاعل، الذي تقوم به الدائرة في حفظ حقوق المستهلكين.

وأوضح أن اقتصادية الشارقة تحرص على معالجة هذه الشكاوى بأسرع وقت ممكن؛ تنفيذاً لاستراتيجيتها الداعية لتحسين رضا وولاء المتعاملين والشركاء الرئيسين، من خلال تبني أفضل الممارسات في الإجراءات ونظم الجودة لتطوير الأداء.

من جهته أكد سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية التزام دائرة التنمية الاقتصادية بالعمل مع التجار والمستهلكين لإيجاد علاقة عادلة بين الطرفين، وأشار إلى أن الدائرة تواصلت خلال الأشهر 3 الأخيرة عبر كل الوسائل الممكنة، مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة، لتوعيتهم ولتعريفهم بحقوقهم الأساسية، حيث تم توفير المنصات والمواقع الإلكترونية والجولات الميدانية المستمرة لهذا الغرض، فضلاً عن التواصل مع التجار أنفسهم وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مبيناً أن دور الدائرة لا يقتصر على حماية المستهلكين والمستثمرين فقط، وإنما يتجاوز ذلك لتعريف التجار بالنظم والإجراءات المعتمدة لتفادي وقوع نزاعات أو شكاوى ضدهم، بل وتنفيذ حملات رقابية، لضمان سلامة جميع الممارسات الاقتصادية في أسواق الإمارة، كما أن مؤشر الشكاوى خلال الربع الثالث من العام الجاري يعكس مدى تجاوب المستهلكين مع الحملات والمبادرات التوعوية، التي يتم تنظيمها بشكل مستمر ومتنوع.

وأوضح أن الدائرة قامت مؤخراً بإغلاق 6 منشآت اقتصادية وتنبيه 3 منشآت أخرى، وذلك لعدم التزامها بتنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية خلال الجائحة، عبر الجولات والحملات الرقابية، التي ينفذها الضباط التجاريون بإدارة الرقابة والحماية التجارية بشكل مستمر على أسواق الإمارة خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن الدائرة لن تتهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات والضوابط الصادرة من الجهات المعنية، كما أشار إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة التي وضعت لحماية المجتمع في الظروف الراهنة.

وتهيب دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة الجمهور كافة بضرورة التواصل معها في حال وجود أي مخالفة، عبر مركز الاتصال أو عبر زيارة الموقع الخاص بحماية المستهلك.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز