"اتصالات" تحصد لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم"

المصدر: البيان الإلكتروني

تقديراً لجهودها الدائمة والاستثمار في بناء واحدة من أكثر شبكات العالم تقدماً وتطوراً، حصدت "اتصالات" اليوم لقب "شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في العالم" عن العام 2020، من قبل شركة Ookla، الرائدة عالمياً في اختبار سرعة النطاق العريض وشبكات الهاتف المتحرك وتحليل سرعة تنزيل وإرسال البيانات. وبموجب ذلك، يحصل مشتركو "اتصالات" على أفضل خدمات الاتصالات من خلال استخدامهم لأسرع شبكة للهاتف المتحرك حول العالم، وهو ما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لحكومة الإمارات العربية المتحدة الرامية لتحقيق الريادة الدولية على مستوى التحول الرقمي والاقتصاد المبني على المعرفة.

وقد اعتمد هذا التصنيف على تحليل دقيق تقوم به Ookla لملايين الاختبارات التي يقوم بها العملاء عبر كل شبكة للتحقق من سرعات الإنترنت، باستخدام تطبيقات مختلفة على منصات الهاتف المتحرك. ويتم تحديد جوائز ™Speedtest لأفضل مشغلي الشبكات باستخدام "نقاط السرعة" التي تتضمن قياساً لسرعات كل مشغل في "التنزيل والإرسال"، وبالشكل الذي يسهم في تصنيف أداء سرعة الشبكة.

ونجحت "اتصالات" بأن تكون المشغل الوحيد حول العالم بتصنيف أعلى من "90" حسب مؤشر Ookla Speedtest، إذ بلغت سرعة التنزيل 115.89 ميجابايت بالثانية، وبتصنيف إجمالي في "نقاط السرعة" 98.78 ميجابايت بالثانية. كما فازت "اتصالات" بجوائز Speedtest أيضاً عن فئة أسرع شبكة هاتف متحرك في العالم عن الربع الأول-الربع الثاني، والربع الثاني-الربع الثالث من العام 2020، وكانت أيضاً أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت عن الربع الثالث-الربع الرابع من العام 2019.

وفي إطار تعليقه على هذه الجائزة، أفاد حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي بالإنابة لــ "مجموعة اتصالات": "نحن فخورون بهذا الإنجاز الذي يعكس جهودنا المتواصلة لتحقيق استراتيجيتنا المتمثلة بـ "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات. حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في دفعنا للأمام بشكلٍ متواصل للحصول على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية على الصعيد الرقمي، والعمل على توفير الخدمات والحلول المتطورة بصورة استباقية لعملائنا. ستواصل "اتصالات" التركيز على الاستثمار في شبكاتها لتكون الأفضل والأحدث في المجتمعات التي تنشط بها، وبما يسهم في تعزيز القيم المضافة لكافة الشركاء."

وأضاف دويدار: "نرتكز في أعمالنا على الرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة والرامية إلى الارتقاء بمكانة الدولة لتصبح من أكثر البلدان تقدماً في الخدمات الرقمية، ونسعى لتجسيد تلك الرؤية من خلال الاستثمار الدائم في أحدث الشبكات والبنى التحتية والخدمات المبتكرة. ونحن ممتنون لحصولنا على الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفخورون بولاء عملائنا وبثقتهم بنا والتي تدفعنا إلى تحقيق أهدافنا والوصول إلى الابتكار الرقمي لنخطو نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً."

ومن جانبه، قال دووغ ساتلس، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي Ookla: "يسرنا الإعلان عن حصول ’اتصالات‘ على لقب أسرع شبكة للهاتف المتحرك في العالم، وهو بمثابة إنجاز تاريخي تستحقه ’اتصالات‘ بجدارة. فهي تتربع الآن على قمة دول العالم من حيث سرعة شبكتها، وهو إعلان رسمي يثبت أن شبكة ’اتصالات‘ هي أسرع شبكة للهاتف المتحرك في كافة دول العالم. وبالإضافة إلى ذلك، حصلت ’اتصالات‘ أيضاً على لقب أسرع شبكة للنطاق العريض الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية. وهي بكل تأكيد لحظة تاريخية تستدعي الفخر لـ’اتصالات‘ ولدولة الإمارات العربية المتحدة على حدٍ سواء."

مضيفاً: "ستساهم سرعة شبكة ’اتصالات‘ في تلبية احتياجات عملائها وتطلعاتهم في ظل الاقبال المتزايد على الخدمات الرقمية. ويعكس هذا الإنجاز التزام ’اتصالات‘ في المساهمة بشكلٍ رئيسي في تعزيز مكانة الدولة تماشياً مع الرؤية الحكومية لقادتها، ليكون هذا الإنجاز بمثابة قفزة كبيرة في المسيرة الطموحة لرؤية الإمارات 2021 والأهداف الوطنية للتحول الرقمي."

وتبرز أهمية هذا الإنجاز خلال تحديات الأزمة العالمية الناجمة عن انتشار الوباء المستجد وما استوجبته هذه التحديات من وجود شبكات الاتصالات المتطورة والحديثة. وأثمرت الجهود المحورية التي قامت بها "اتصالات" في بناء واحدة من أكثر شبكات الاتصال تطوراً، الأمر الذي انعكس على الأداء الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتُصنف الأولى عالمياً في متوسط سرعة تحميل البيانات على الهاتف المتحرك عن الأشهر يناير، ومارس، ويوليو من العام 2020 وذلك بحسب مؤشر Speedtest العالمي.

وشهدت شبكات الاتصال العالمية إقبالاً استثنائياً خلال الجائحة وفقاً لـ Ookla، وكان من الضروري الحفاظ على أداء وجودة الشبكات خلال هذه المرحلة لتأمين استمرارية الأعمال، وضمان حصول المشتركين على الخدمات الأساسية، ولدعم متطلبات العمل والتعلم عن بُعد.

تجدر الإشارة إلى أن "اتصالات" كانت السبّاقة في طرح الأجيال السابقة من شبكات الاتصال في المنطقة مثل الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G. وقد سبق أن فازت "اتصالات" بلقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع وشبكة النطاق العريض الأسرع في المنطقة ضمن جوائز Speedtest للعام 2019. وقد واصلت "اتصالات" جهودها في تحسين شبكات الهاتف المتحرك، ودعم استمرارية الأعمال خلال مرحلة العمل عن بُعد، وساهمت بتأمين متطلبات التعلم عن بُعد، وتزويد المشتركين بخدمات الترفيه المنزلي.

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