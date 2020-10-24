دبي تحلّق بتجربة السفر عبر مطارها بأول مسار بيومتري

المصدر: دبي - البيان

حلّقت «طيران الإمارات» بتجربة السفر الآمنة والمبتكرة في مطار دبي الدولي بإطلاق أول مسار بيومتري حيوي يوفر تجربة سفر مبتكرة وآمنة وصحية من دون تلامس لركابها المسافرين من الإمارة وعبرها.

ويوفر المسار البيومتري المتكامل تنقلاً سلساً للمسافرين عبر أرجاء المطار بدءاً من إنهاء إجراءات السفر وحتى وصول بوابات الصعود إلى الطائرة، ما يحسن انسياب حركة المسافرين في مختلف مناطق المطار مع الحد من عمليات التحقق من المستندات واختصار زمن الانتظار في الطوابير.

ويمكن لركاب الناقلة استخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف على الوجه وقزحية العين، وإنهاء إجراءات السفر واستكمال إجراءات الهجرة والدخول إلى صالة طيران الإمارات والصعود إلى الطائرات.

وتتيح مختلف نقاط الاتصال في مسار القياسات البيومترية رحلة سفر صحية من دون تلامس، والحد من التواصل البشري والتركيز على الصحة والسلامة.

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