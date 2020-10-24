«صابون الإبل» ينطلق من دبي إلى الأسواق العالمية

المصدر: دبي - البيان

ستيفي لوماس، سيدة جنوب أفريقية انطلقت بقصة نجاحها من دبي، مدينة الفرص والنجاحات المبتكرة.

حيث ابتكرت لوماس صابوناً عضوياً من حليب الإبل، من دافع حرصها على صحة ابنتها ذات البشرة الحساسة لمختلف أصناف المنظفات والصابون، وذلك بعد بحث معمّق في الطرق التقليدية التي اشتهرت بها البلاد العربية في صناعة الصابون العطري، وقامت بتصنيع قوالبه من حليب النوق المحلي، والمكونات الطبيعية الخالية من المواد الكيماوية المصنّعة، والزيوت المهدرجة كزيت النخيل.

وبدأت لوماس، التي تقيم في الإمارات منذ 20 عاماً، فكرتها بمشروع ناشئ صغير عام 2011. وانتقلت الشركة الناشئة في عام 2019 إلى واحة دبي للسيليكون، كمنصّة تتوسع منها نحو أسواق محلية وعالمية جديدة، بمنتجاتها ومستحضراتها التي تراعي الاستدامة في مختلف عملياتها الإنتاجية والتشغيلية.

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